Ребята, ну вы как вчера родились. Никогда в наших краях ОРЗ не обострялись летом, даже самые опасные их виды. Сейчас самое время снимать ограничения, чтобы максимум людей проконтактировало, пока тепло. Тогда к ноябрю придем максимально подготовленными.
juristkostya написав:Ребята, ну вы как вчера родились. Никогда в наших краях ОРЗ не обострялись летом, даже самые опасные их виды. Сейчас самое время снимать ограничения, чтобы максимум людей проконтактировало, пока тепло. Тогда к ноябрю придем максимально подготовленными.
В Україні зафіксовано 24012 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 01 червня в Україні 24012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 718 летальних, 9690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1005 випадків; Волинська область — 932 випадки; Дніпропетровська область — 942 випадки; Донецька область — 163 випадки; Житомирська область — 742 випадки; Закарпатська область — 1206 випадків; Запорізька область — 447 випадків; Івано-Франківська область — 1420 випадків; Кіровоградська область — 514 випадків; м. Київ — 3043 випадки; Київська область — 1600 випадків; Львівська область — 1700 випадків; Луганська область — 47 випадків; Миколаївська область — 294 випадки; Одеська область — 896 випадків; Полтавська область — 270 випадків; Рівненська область — 1770 випадків; Сумська область — 170 випадків; Тернопільська область — 1176 випадків; Харківська область — 1083 випадки; Херсонська область — 178 випадків; Хмельницька область — 454 випадки; Чернівецька область — 3377 випадків; Черкаська область — 406 випадків; Чернігівська область — 177 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 01 червня 2020 року до Центру надійшло 496 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 59339 повідомлень про підозру на COVID-19.
freeze написав:Премьер Армении Пашинян заявил о положительном тесте на коронавирус у него и его семьи
О еще одного назначили известным больным по короне . А он только короной болен ? Сомневаюсь . Тогда весь список болезней в студию . И вообще если политик переболел короной нужно его увольнять мало ли какие последствия с мозгом и психикой .
Ukrainian написав:Инкубационный период две недели плюс болезнь не сразу убивает ещё недели две Через месяц будет видно
"Согласно работе, опубликованной в журнале The Lancet Infectious Diseases, Период от появления первых симптомов до смерти в среднем составлял 17,8 дня (интервал 16,9-19,2), а в тех случаях, когда зараженный выздоравливал, с момента первых признаков Covid-19 до выписки из больницы проходило 24,7 дня." https://www.thelancet.com/journals/lani ... 73-3099(20)30243-7/fulltext#%20 + надо учитывать задержки в ПЦР тестировании от дня до 10.