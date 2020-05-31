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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:50
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Додано: Пон 01 чер, 2020 15:35
коронавирусные крысы опять рассказывают сказки про будущие горы трупов и пик заболевания ?
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moldashavanin
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Пон 01 чер, 2020 10:31
Zebra
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