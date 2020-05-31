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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1326132713281329

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:50

  juristkostya написав:https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/1/7110561/

З 1 липня всі грецькі аеропорти, які можуть здійснювати міжнародний рух, знову відкриються для рейсів з-за кордону. Тоді вибіркові перевірки на вірус застосовуватиметься до всіх пасажирів.


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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 15:35

коронавирусные крысы опять рассказывают сказки про будущие горы трупов и пик заболевания ?
moldashavanin
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