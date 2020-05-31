Кількість хворих на коронавірус за останній місяць зросла на 221%
️За даними ЦГЗ хворих на COVID-19 в Україні:
1 травня - 10861
1 червня - 24012
Як змінилась ситуація у областях:
1 травня/1 червня
1. Чернівецька - 1667/3377 (202%)
2. м. Київ - 1453/3043 (209%)
3. Івано-Франківська - 899/1420 (157%)
4. Тернопільська - 793/ 1176 (148%)
5. Київська - 694/1600 (231%)
6. Рівненська - 658/1770 (269%)
7. Львівська - 454/1700 (374%)
Антилідером серед найбільш заражених областей стала Львівська область - 374% приріст хворих за місяць.
Розподіл хворих на COVID-19 за віком:
1 травня/1 червня
13% /15% вік 65+
49% / 48% вік 40-64
31% / 29% вік 18-39
5% / 6% вік 6-17
2% / 2% вік 0-5
Найбільша кількість виявлених випадків за останню добу:
м. Київ
58 (3043)
Рівненська область
57 (1770)
Львівська область
31 (1700)
Жодного нового випадку не виявлено у областях:
Дніпропетровська
Донецька
Луганська
Полтавська
Херсонська
Найбільша кількість летальних випадків:
Чернівецька область
144
Івано-Франківська область
81
м. Київ
68
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.