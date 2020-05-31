juristkostya написав:Ребята, ну вы как вчера родились. Никогда в наших краях ОРЗ не обострялись летом, даже самые опасные их виды. Сейчас самое время снимать ограничения, чтобы максимум людей проконтактировало, пока тепло. Тогда к ноябрю придем максимально подготовленными.
те, которые дойдут
но ограничения снимать, в любом случае, надо
тем более что ограничения незаконные, а чтоб в дальнейшем было неповадно необходимо привлечь КМУ к ответственности за превышение должностных полномочий...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
freeze написав:Премьер Армении Пашинян заявил о положительном тесте на коронавирус у него и его семьи
положительный тест - это информация ни о чём...
В смысле ни о чем ? О коронавирусе. То что Пашинян может пойти в гости к своим родителям, если они еще живы у него, и убить их с вероятностью процентов 10. Хотите поиграть в рулетку со своими родителями ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Премьер Армении Пашинян заявил о положительном тесте на коронавирус у него и его семьи
положительный тест - это информация ни о чём...
В смысле ни о чем ? О коронавирусе. То что Пашинян может пойти в гости к своим родителям, если они еще живы у него, и убить их с вероятностью процентов 10. Хотите поиграть в рулетку со своими родителями ?
Ну 10 процентов не рулетка.. А у вас чо ноги и одежду в отдельном боксе перед входом в жилище под давлением химинй обрабатывают?Животных на улицу?..корона везде уже побывала,раз минула,значит все в порядке-спите спокойно. Лично не очковал,не нарывался в маске был,но и не очковал.Короче где мы будем мертвые-никто не знает,будем живы не помрем.
freeze написав:Премьер Армении Пашинян заявил о положительном тесте на коронавирус у него и его семьи
положительный тест - это информация ни о чём...
В смысле ни о чем ? О коронавирусе. То что Пашинян может пойти в гости к своим родителям, если они еще живы у него, и убить их с вероятностью процентов 10. Хотите поиграть в рулетку со своими родителями ?
положительный тест говорит о чём конкретно? человек носитель вируса или болен? - это как говорится две большие разницы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
freeze написав:В смысле ни о чем ? О коронавирусе. То что Пашинян может пойти в гости к своим родителям, если они еще живы у него, и убить их с вероятностью процентов 10. Хотите поиграть в рулетку со своими родителями ?
Ну 10 процентов не рулетка.. А у вас чо ноги и одежду в отдельном боксе перед входом в жилище под давлением химинй обрабатывают?Животных на улицу?..корона везде уже побывала,раз минула,значит все в порядке-спите спокойно. Лично не очковал,не нарывался в маске был,но и не очковал.Короче где мы будем мертвые-никто не знает,будем живы не помрем.
Лично вам может быть по фиг на всех окружающих. Проблема будет у тех пожилых людей, которых вы убьете. У вас может быть все отлично.
Вот сегодня пишут: Как мы и прогнозировали, тупые чиновники и депутаты, которые перед 9 мая решили сделать сэлфи с ветеранами Второй мировой войны и принесли ветеранам не только подарочные пакеты, но и COVID - 19. Так, 30 мая скончался 93-летний одессит, Бойченко Г. И. которого "наградили" смертельным вирусом чинуши из Суворовской райадминистрации, посетившие его с подарочным набором.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.