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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1327132813291330>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:50

  juristkostya написав:https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/1/7110561/

З 1 липня всі грецькі аеропорти, які можуть здійснювати міжнародний рух, знову відкриються для рейсів з-за кордону. Тоді вибіркові перевірки на вірус застосовуватиметься до всіх пасажирів.


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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кількість хворих на коронавірус за останній місяць зросла на 221%

️За даними ЦГЗ хворих на COVID-19 в Україні:
1 травня - 10861
1 червня - 24012

Як змінилась ситуація у областях:
1 травня/1 червня
1. Чернівецька - 1667/3377 (202%)
2. м. Київ - 1453/3043 (209%)
3. Івано-Франківська - 899/1420 (157%)
4. Тернопільська - 793/ 1176 (148%)
5. Київська - 694/1600 (231%)
6. Рівненська - 658/1770 (269%)
7. Львівська - 454/1700 (374%)

Антилідером серед найбільш заражених областей стала Львівська область - 374% приріст хворих за місяць.

Розподіл хворих на COVID-19 за віком:
1 травня/1 червня
13% /15% вік 65+
49% / 48% вік 40-64
31% / 29% вік 18-39
5% / 6% вік 6-17
2% / 2% вік 0-5

Найбільша кількість виявлених випадків за останню добу:
м. Київ 58 (3043)
Рівненська область 57 (1770)
Львівська область 31 (1700)

Жодного нового випадку не виявлено у областях:
Дніпропетровська
Донецька
Луганська
Полтавська
Херсонська

Найбільша кількість летальних випадків:
Чернівецька область 144
Івано-Франківська область81
м. Київ68
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:54

  19yuriy91 написав:
  juristkostya написав:Ребята, ну вы как вчера родились. Никогда в наших краях ОРЗ не обострялись летом, даже самые опасные их виды.
Сейчас самое время снимать ограничения, чтобы максимум людей проконтактировало, пока тепло. Тогда к ноябрю придем максимально подготовленными.


те, которые дойдут :mrgreen:

но ограничения снимать, в любом случае, надо

тем более что ограничения незаконные, а чтоб в дальнейшем было неповадно необходимо привлечь КМУ к ответственности за превышение должностных полномочий...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:58

  freeze написав:Премьер Армении Пашинян заявил о положительном тесте на коронавирус у него и его семьи

положительный тест - это информация ни о чём...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:Премьер Армении Пашинян заявил о положительном тесте на коронавирус у него и его семьи

положительный тест - это информация ни о чём...


В смысле ни о чем ? О коронавирусе.
То что Пашинян может пойти в гости к своим родителям, если они еще живы у него, и убить их с вероятностью процентов 10.
Хотите поиграть в рулетку со своими родителями ?
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:22

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:Премьер Армении Пашинян заявил о положительном тесте на коронавирус у него и его семьи

положительный тест - это информация ни о чём...


В смысле ни о чем ? О коронавирусе.
То что Пашинян может пойти в гости к своим родителям, если они еще живы у него, и убить их с вероятностью процентов 10.
Хотите поиграть в рулетку со своими родителями ?

Ну 10 процентов не рулетка..
А у вас чо ноги и одежду в отдельном боксе перед входом в жилище под давлением химинй обрабатывают?Животных на улицу?..корона везде уже побывала,раз минула,значит все в порядке-спите спокойно.
Лично не очковал,не нарывался в маске был,но и не очковал.Короче где мы будем мертвые-никто не знает,будем живы не помрем.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:24

иммунитет говорите...

У Чернівцях лікарка міської лікарні вдруге захворіла на коронавірус
https://zik.ua/news/crime/u_chernivtsia ... rus_970407
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:31

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:Премьер Армении Пашинян заявил о положительном тесте на коронавирус у него и его семьи

положительный тест - это информация ни о чём...


В смысле ни о чем ? О коронавирусе.
То что Пашинян может пойти в гости к своим родителям, если они еще живы у него, и убить их с вероятностью процентов 10.
Хотите поиграть в рулетку со своими родителями ?

положительный тест говорит о чём конкретно? человек носитель вируса или болен? - это как говорится две большие разницы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

limo написав:
  freeze написав:В смысле ни о чем ? О коронавирусе.
То что Пашинян может пойти в гости к своим родителям, если они еще живы у него, и убить их с вероятностью процентов 10.
Хотите поиграть в рулетку со своими родителями ?

Ну 10 процентов не рулетка..
А у вас чо ноги и одежду в отдельном боксе перед входом в жилище под давлением химинй обрабатывают?Животных на улицу?..корона везде уже побывала,раз минула,значит все в порядке-спите спокойно.
Лично не очковал,не нарывался в маске был,но и не очковал.Короче где мы будем мертвые-никто не знает,будем живы не помрем.


Лично вам может быть по фиг на всех окружающих.
Проблема будет у тех пожилых людей, которых вы убьете.
У вас может быть все отлично.

Вот сегодня пишут:
Как мы и прогнозировали, тупые чиновники и депутаты, которые перед 9 мая решили сделать сэлфи с ветеранами Второй мировой войны и принесли ветеранам не только подарочные пакеты, но и COVID - 19. Так, 30 мая скончался 93-летний одессит, Бойченко Г. И. которого "наградили" смертельным вирусом чинуши из Суворовской райадминистрации, посетившие его с подарочным набором.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:положительный тест говорит о чём конкретно? человек носитель вируса или болен? - это как говорится две большие разницы...


Положительный тест на коронавирус говорит о том, что человек потенциально опасен для пожилых людей, для людей с хроническими заболеваниями.

Вы реально не можете понять простых вещей, или просто троллингом занимаетесь ?
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