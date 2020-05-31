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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1327132813291330

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:47

  freeze написав:Вот сегодня пишут:
Как мы и прогнозировали, тупые чиновники и депутаты, которые перед 9 мая решили сделать сэлфи с ветеранами Второй мировой войны и принесли ветеранам не только подарочные пакеты, но и COVID - 19. Так, 30 мая скончался 93-летний одессит, Бойченко Г. И. которого "наградили" смертельным вирусом чинуши из Суворовской райадминистрации, посетившие его с подарочным набором.

а кто и каким образом установил причинно-следственную связь?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:а кто и каким образом установил причинно-следственную связь?


Лежачий старик, заболевшие в райадминистрации.
Сами установите связь, или будете говорить, что старик снизил нагрузку на пенсионный фонд ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:50

  freeze написав:
Тракторист написав:положительный тест говорит о чём конкретно? человек носитель вируса или болен? - это как говорится две большие разницы...


Положительный тест на коронавирус говорит о том, что человек потенциально опасен для пожилых людей, для людей с хроническими заболеваниями.

Вы реально не можете понять простых вещей, или просто троллингом занимаетесь ?

он не более опасен чем носитель сотни других инфекционных заболеваний которые продолжают циркулировать в обществе, но на которые все закрывают глаза занимаясь распилом денег под прикрытием коронавируса...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:
Тракторист написав:положительный тест говорит о чём конкретно? человек носитель вируса или болен? - это как говорится две большие разницы...


Положительный тест на коронавирус говорит о том, что человек потенциально опасен для пожилых людей, для людей с хроническими заболеваниями.

Вы реально не можете понять простых вещей, или просто троллингом занимаетесь ?

он не более опасен чем носитель сотни других инфекционных заболеваний которые продолжают циркулировать в обществе, но на которые все закрывают глаза занимаясь распилом денег под прикрытием коронавируса...


Какие у Пашиняна инфекционные заболевания есть ?
Что украл у бюджета Пашинян ?
Пишите какую то хрень, ей Богу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:55

  freeze написав:
Тракторист написав:а кто и каким образом установил причинно-следственную связь?


Лежачий старик, заболевшие в райадминистрации.
Сами установите связь, или будете говорить, что старик снизил нагрузку на пенсионный фонд ?

лично у меня нет 100% уверенности, что последовательность событий была именно такова, так как следствие не проводилось и никому из райадминистрации не предъявлено подозрение...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:59

  freeze написав:
limo написав:
  freeze написав:В смысле ни о чем ? О коронавирусе.
То что Пашинян может пойти в гости к своим родителям, если они еще живы у него, и убить их с вероятностью процентов 10.
Хотите поиграть в рулетку со своими родителями ?

Ну 10 процентов не рулетка..
А у вас чо ноги и одежду в отдельном боксе перед входом в жилище под давлением химинй обрабатывают?Животных на улицу?..корона везде уже побывала,раз минула,значит все в порядке-спите спокойно.
Лично не очковал,не нарывался в маске был,но и не очковал.Короче где мы будем мертвые-никто не знает,будем живы не помрем.


Лично вам может быть по фиг на всех окружающих.
Проблема будет у тех пожилых людей, которых вы убьете.
У вас может быть все отлично.

Вот сегодня пишут:
Как мы и прогнозировали, тупые чиновники и депутаты, которые перед 9 мая решили сделать сэлфи с ветеранами Второй мировой войны и принесли ветеранам не только подарочные пакеты, но и COVID - 19. Так, 30 мая скончался 93-летний одессит, Бойченко Г. И. которого "наградили" смертельным вирусом чинуши из Суворовской райадминистрации, посетившие его с подарочным набором.


Ну я сам ,можно сказать "пожилой" и не плачу,нет ну не 93 конечно..но в таком возрасте уже не о чем сожалеть-жизнь прожита,не вижу причину стенаний..Если ушел безболезненно-все ок.А чинари ли его наградили или что то ворганизме не відержало-кто знает...думаю ему біло приятно что ктото пришел и вспомнил о нем .Так что тут чинарей не о чем корить.
limo
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:59

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:Положительный тест на коронавирус говорит о том, что человек потенциально опасен для пожилых людей, для людей с хроническими заболеваниями.

Вы реально не можете понять простых вещей, или просто троллингом занимаетесь ?

он не более опасен чем носитель сотни других инфекционных заболеваний которые продолжают циркулировать в обществе, но на которые все закрывают глаза занимаясь распилом денег под прикрытием коронавируса...


Какие у Пашиняна инфекционные заболевания есть ?
Что украл у бюджета Пашинян ?
Пишите какую то хрень, ей Богу.

каждый здоровый человек является носителем каких-либо инфекционных заболеваний...

вы верите в честных политиков и в особенности на постсоветском пространстве? ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:01

  edvardd написав:У Чернівцях лікарка міської лікарні вдруге захворіла на коронавірус
https://zik.ua/news/crime/u_chernivtsia ... rus_970407

Вот на кой, я извиняюсь, хрен нужны такие статьи??
Абсолютно непонятно течение болезни:
была ли пневмония "в первый заход"?
если была - то долечили ли её полноценно?
сколько прошло времени после выздоровления?
и т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 19:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Так, 30 мая скончался 93-летний одессит, Бойченко Г. И. которого "наградили" смертельным вирусом чинуши из Суворовской райадминистрации, посетившие его с подарочным набором.

прежде чем такое писать, надо выяснить как минимум 2 вещи:
- что этот ветеран в последние 2 недели более ни с кем не контактировал
- что среди этих чиновников есть подтверждённые факты заражения
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