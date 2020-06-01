|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:47
freeze написав:
Вот сегодня пишут:
Как мы и прогнозировали, тупые чиновники и депутаты, которые перед 9 мая решили сделать сэлфи с ветеранами Второй мировой войны и принесли ветеранам не только подарочные пакеты, но и COVID - 19. Так, 30 мая скончался 93-летний одессит, Бойченко Г. И. которого "наградили" смертельным вирусом чинуши из Суворовской райадминистрации, посетившие его с подарочным набором.
а кто и каким образом установил причинно-следственную связь?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4616
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:50
Тракторист написав:а кто и каким образом установил причинно-следственную связь?
Лежачий старик, заболевшие в райадминистрации.
Сами установите связь, или будете говорить, что старик снизил нагрузку на пенсионный фонд ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17024
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4207 раз.
- Подякували: 6748 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:53
Тракторист написав: freeze написав:
Тракторист написав:положительный тест говорит о чём конкретно? человек носитель вируса или болен? - это как говорится две большие разницы...
Положительный тест на коронавирус говорит о том, что человек потенциально опасен для пожилых людей, для людей с хроническими заболеваниями.
Вы реально не можете понять простых вещей, или просто троллингом занимаетесь ?
он не более опасен чем носитель сотни других инфекционных заболеваний которые продолжают циркулировать в обществе, но на которые все закрывают глаза занимаясь распилом денег под прикрытием коронавируса...
Какие у Пашиняна инфекционные заболевания есть ?
Что украл у бюджета Пашинян ?
Пишите какую то хрень, ей Богу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17024
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4207 раз.
- Подякували: 6748 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
Додано: Пон 01 чер, 2020 18:59
freeze написав: limo написав: freeze написав:
В смысле ни о чем ? О коронавирусе.
То что Пашинян может пойти в гости к своим родителям, если они еще живы у него, и убить их с вероятностью процентов 10.
Хотите поиграть в рулетку со своими родителями ?
Ну 10 процентов не рулетка..
А у вас чо ноги и одежду в отдельном боксе перед входом в жилище под давлением химинй обрабатывают?Животных на улицу?..корона везде уже побывала,раз минула,значит все в порядке-спите спокойно.
Лично не очковал,не нарывался в маске был,но и не очковал.Короче где мы будем мертвые-никто не знает,будем живы не помрем.
Лично вам может быть по фиг на всех окружающих.
Проблема будет у тех пожилых людей, которых вы убьете.
У вас может быть все отлично.
Вот сегодня пишут:
Как мы и прогнозировали, тупые чиновники и депутаты, которые перед 9 мая решили сделать сэлфи с ветеранами Второй мировой войны и принесли ветеранам не только подарочные пакеты, но и COVID - 19. Так, 30 мая скончался 93-летний одессит, Бойченко Г. И. которого "наградили" смертельным вирусом чинуши из Суворовской райадминистрации, посетившие его с подарочным набором.
Ну я сам ,можно сказать "пожилой" и не плачу,нет ну не 93 конечно..но в таком возрасте уже не о чем сожалеть-жизнь прожита,не вижу причину стенаний..Если ушел безболезненно-все ок.А чинари ли его наградили или что то ворганизме не відержало-кто знает...думаю ему біло приятно что ктото пришел и вспомнил о нем .Так что тут чинарей не о чем корить.
-
limo
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 03.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:01
Вот на кой, я извиняюсь, хрен нужны такие статьи??
Абсолютно непонятно течение болезни:
была ли пневмония "в первый заход"?
если была - то долечили ли её полноценно?
сколько прошло времени после выздоровления?
и т.п.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2998
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 873 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 19:03
freeze написав:
Так, 30 мая скончался 93-летний одессит, Бойченко Г. И. которого "наградили" смертельным вирусом чинуши из Суворовской райадминистрации, посетившие его с подарочным набором.
прежде чем такое писать, надо выяснить как минимум 2 вещи:
- что этот ветеран в последние 2 недели более ни с кем не контактировал
- что среди этих чиновников есть подтверждённые факты заражения
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 2998
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 873 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:35
Швеция опередила все страны мира по числу новых смертей из-за коронавируса за неделю с 23 по 29 мая. За указанный период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 5,59. В 11 раз превышает среднемировой показатель
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6370
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 1588 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:48
у нас 7500 тестов - уверенно снижаемся. как же иначе карантин ослаблять?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3072
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 21:49
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 16617
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4483 раз.
- Подякували: 4156 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6974
|1565365
|
Пон 01 чер, 2020 22:47
ЛОБ
|