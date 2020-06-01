freeze написав:

limo написав: freeze написав: В смысле ни о чем ? О коронавирусе.

То что Пашинян может пойти в гости к своим родителям, если они еще живы у него, и убить их с вероятностью процентов 10.

Хотите поиграть в рулетку со своими родителями ? В смысле ни о чем ? О коронавирусе.То что Пашинян может пойти в гости к своим родителям, если они еще живы у него, и убить их с вероятностью процентов 10.Хотите поиграть в рулетку со своими родителями ?

Ну 10 процентов не рулетка..

А у вас чо ноги и одежду в отдельном боксе перед входом в жилище под давлением химинй обрабатывают?Животных на улицу?..корона везде уже побывала,раз минула,значит все в порядке-спите спокойно.

Лично не очковал,не нарывался в маске был,но и не очковал.Короче где мы будем мертвые-никто не знает,будем живы не помрем. Ну 10 процентов не рулетка..А у вас чо ноги и одежду в отдельном боксе перед входом в жилище под давлением химинй обрабатывают?Животных на улицу?..корона везде уже побывала,раз минула,значит все в порядке-спите спокойно.Лично не очковал,не нарывался в маске был,но и не очковал.Короче где мы будем мертвые-никто не знает,будем живы не помрем.

Лично вам может быть по фиг на всех окружающих.Проблема будет у тех пожилых людей, которых вы убьете.У вас может быть все отлично.Вот сегодня пишут:Как мы и прогнозировали, тупые чиновники и депутаты, которые перед 9 мая решили сделать сэлфи с ветеранами Второй мировой войны и принесли ветеранам не только подарочные пакеты, но и COVID - 19. Так, 30 мая скончался 93-летний одессит, Бойченко Г. И. которого "наградили" смертельным вирусом чинуши из Суворовской райадминистрации, посетившие его с подарочным набором.