freeze написав:Вот сегодня пишут: Как мы и прогнозировали, тупые чиновники и депутаты, которые перед 9 мая решили сделать сэлфи с ветеранами Второй мировой войны и принесли ветеранам не только подарочные пакеты, но и COVID - 19. Так, 30 мая скончался 93-летний одессит, Бойченко Г. И. которого "наградили" смертельным вирусом чинуши из Суворовской райадминистрации, посетившие его с подарочным набором.
а кто и каким образом установил причинно-следственную связь?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист написав:положительный тест говорит о чём конкретно? человек носитель вируса или болен? - это как говорится две большие разницы...
Положительный тест на коронавирус говорит о том, что человек потенциально опасен для пожилых людей, для людей с хроническими заболеваниями.
Вы реально не можете понять простых вещей, или просто троллингом занимаетесь ?
он не более опасен чем носитель сотни других инфекционных заболеваний которые продолжают циркулировать в обществе, но на которые все закрывают глаза занимаясь распилом денег под прикрытием коронавируса...
Какие у Пашиняна инфекционные заболевания есть ? Что украл у бюджета Пашинян ? Пишите какую то хрень, ей Богу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:В смысле ни о чем ? О коронавирусе. То что Пашинян может пойти в гости к своим родителям, если они еще живы у него, и убить их с вероятностью процентов 10. Хотите поиграть в рулетку со своими родителями ?
Ну 10 процентов не рулетка.. А у вас чо ноги и одежду в отдельном боксе перед входом в жилище под давлением химинй обрабатывают?Животных на улицу?..корона везде уже побывала,раз минула,значит все в порядке-спите спокойно. Лично не очковал,не нарывался в маске был,но и не очковал.Короче где мы будем мертвые-никто не знает,будем живы не помрем.
Лично вам может быть по фиг на всех окружающих. Проблема будет у тех пожилых людей, которых вы убьете. У вас может быть все отлично.
Вот сегодня пишут: Как мы и прогнозировали, тупые чиновники и депутаты, которые перед 9 мая решили сделать сэлфи с ветеранами Второй мировой войны и принесли ветеранам не только подарочные пакеты, но и COVID - 19. Так, 30 мая скончался 93-летний одессит, Бойченко Г. И. которого "наградили" смертельным вирусом чинуши из Суворовской райадминистрации, посетившие его с подарочным набором.
Ну я сам ,можно сказать "пожилой" и не плачу,нет ну не 93 конечно..но в таком возрасте уже не о чем сожалеть-жизнь прожита,не вижу причину стенаний..Если ушел безболезненно-все ок.А чинари ли его наградили или что то ворганизме не відержало-кто знает...думаю ему біло приятно что ктото пришел и вспомнил о нем .Так что тут чинарей не о чем корить.
Вот на кой, я извиняюсь, хрен нужны такие статьи?? Абсолютно непонятно течение болезни: была ли пневмония "в первый заход"? если была - то долечили ли её полноценно? сколько прошло времени после выздоровления? и т.п.
Швеция опередила все страны мира по числу новых смертей из-за коронавируса за неделю с 23 по 29 мая. За указанный период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 5,59. В 11 раз превышает среднемировой показатель