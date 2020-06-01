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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1328132913301331

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Запускается сравнительное исследования между комбинацией Ремдесивир + Тоцилизумаб против Ремдесивир + плацебо.
Спонсоры: Roche и Gilead.
Планируют набрать 450 человек.
Старт сегодня. До 31 июля планируют управиться
https://t.co/r1e8FXo5bH
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:00

  edvardd написав:Швеция опередила все страны мира по числу новых смертей из-за коронавируса за неделю с 23 по 29 мая. За указанный период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 5,59. В 11 раз превышает среднемировой показатель

а откуда цифры?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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