Спонсоры: Roche и Gilead.
Планируют набрать 450 человек.
Старт сегодня. До 31 июля планируют управиться
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 чер, 2020 23:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Запускается сравнительное исследования между комбинацией Ремдесивир + Тоцилизумаб против Ремдесивир + плацебо.
Спонсоры: Roche и Gilead.
Планируют набрать 450 человек.
Старт сегодня. До 31 июля планируют управиться
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:00
а откуда цифры?
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