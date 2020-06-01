Спонсоры: Roche и Gilead.
Планируют набрать 450 человек.
Старт сегодня. До 31 июля планируют управиться
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 чер, 2020 23:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Запускается сравнительное исследования между комбинацией Ремдесивир + Тоцилизумаб против Ремдесивир + плацебо.
Спонсоры: Roche и Gilead.
Планируют набрать 450 человек.
Старт сегодня. До 31 июля планируют управиться
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:00
а откуда цифры?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:38
According to the European Centre for Disease Prevention and Control, Sweden has a rate of 338.2 cases and 43 deaths per 100,000 population.
Denmark, with its over 5.8 million people, has 11,712 cases and 568 deaths so far, which translates to about 198 cases and 9.7 fatalities per 100,000 population.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:43
В Конго новая вспышка Эболы. Уровень смертности достигает 90 процентов
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 02 чер, 2020 00:44
Ukrainian
вот видите, "показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 5,59" не подтверждается.
Зараз переглядають цей форум: proftpd66 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|