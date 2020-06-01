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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1328132913301331

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 23:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Запускается сравнительное исследования между комбинацией Ремдесивир + Тоцилизумаб против Ремдесивир + плацебо.
Спонсоры: Roche и Gilead.
Планируют набрать 450 человек.
Старт сегодня. До 31 июля планируют управиться
https://t.co/r1e8FXo5bH
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:00

  edvardd написав:Швеция опередила все страны мира по числу новых смертей из-за коронавируса за неделю с 23 по 29 мая. За указанный период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 5,59. В 11 раз превышает среднемировой показатель

а откуда цифры?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:33

Тракторист
не берите всерьёз, то такая бесплатная местная анимация.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:38

  juristkostya написав:Тракторист
не берите всерьёз, то такая бесплатная местная анимация.

According to the European Centre for Disease Prevention and Control, Sweden has a rate of 338.2 cases and 43 deaths per 100,000 population.

Denmark, with its over 5.8 million people, has 11,712 cases and 568 deaths so far, which translates to about 198 cases and 9.7 fatalities per 100,000 population.
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:43

В Конго новая вспышка Эболы. Уровень смертности достигает 90 процентов

https://twitter.com/bylenasun/status/12 ... 1101210624
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:44

Ukrainian
вот видите, "показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 5,59" не подтверждается.
juristkostya
 
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