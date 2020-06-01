edvardd написав:Швеция опередила все страны мира по числу новых смертей из-за коронавируса за неделю с 23 по 29 мая. За указанный период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 5,59. В 11 раз превышает среднемировой показатель
а откуда цифры?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
freeze написав:Лично вам может быть по фиг на всех окружающих. Проблема будет у тех пожилых людей, которых вы убьете. Так, 30 мая скончался 93-летний одессит, Бойченко Г. И. которого "наградили" смертельным вирусом чинуши из Суворовской райадминистрации, посетившие его с подарочным набором.
Ну я сам ,можно сказать "пожилой" и не плачу,нет ну не 93 конечно..но в таком возрасте уже не о чем сожалеть-жизнь прожита,не вижу причину стенаний..Если ушел безболезненно-все ок.А чинари ли его наградили или что то ворганизме не відержало-кто знает...думаю ему біло приятно что ктото пришел и вспомнил о нем .Так что тут чинарей не о чем корить.
Чтоб ты СДОХ! от чьего-то визита в свои 93 если доживешь
Попрошу модераторов и админов не принимать никаких действий по отношению к моему пожеланию ибо это существо само написало, что не воспринимает никакого негатива в данном пожелании и меня "не в чем корить".
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