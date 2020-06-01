Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1329133013311332 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 228 Додано: Вів 02 чер, 2020 10:09 varlo написав: За добу зафіксовано 328 нових випадків. За добу зафіксовано 328 нових випадків.



10 апреля тоже было где-то так, дальше плюс-минус в тонком диапазоне.

Какая-то шведская модель распространения вируса получается, два месяца скоро топчемся на одном месте.

Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы.

В Китае за два месяца эпидемия началась, достигла пиков и закончилась. 10 апреля тоже было где-то так, дальше плюс-минус в тонком диапазоне.Какая-то шведская модель распространения вируса получается, два месяца скоро топчемся на одном месте.Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы.В Китае за два месяца эпидемия началась, достигла пиков и закончилась. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17034 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4209 раз. Подякували: 6748 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 10:28 freeze написав: varlo написав: За добу зафіксовано 328 нових випадків. За добу зафіксовано 328 нових випадків.



Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы.

Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы.



7500 тестов второй день подряд. недотестить - не значит обмануть. как я писал раньше, нужно говорить правду, ничего, кроме правды, но не всю правду



и вирус - побежден



статистически, как показывали модели распространения вируса еще в феврале, жесткий карантин, который все таки был у нас, должен был приводить к сокращению кол-ва вновь зараженных. вместо этого у нас была стабильность в приросте.



а отмена карантина - особенно в украинском исполнении (маски и 2 метра - для трусов, а нас трусов мало), должно было уже привести к увеличению прироста заболевших.



к слову, маски - работают. обычные хирургические. они снижают вероятность заражения для того, кто их носит, в 4 раза, а для прочих (т.е. вероятность заражения больным с маской здорового без маски) - в более чем 6 раз. https://news.sky.com/story/coronavirus- ... s-11990381 7500 тестов второй день подряд. недотестить - не значит обмануть. как я писал раньше, нужно говорить правду, ничего, кроме правды, но не всю правдуи вирус - побежденстатистически, как показывали модели распространения вируса еще в феврале, жесткий карантин, который все таки был у нас, должен был приводить к сокращению кол-ва вновь зараженных. вместо этого у нас была стабильность в приросте.а отмена карантина - особенно в украинском исполнении (маски и 2 метра - для трусов, а нас трусов мало), должно было уже привести к увеличению прироста заболевших.к слову, маски - работают. обычные хирургические. они снижают вероятность заражения для того, кто их носит, в 4 раза, а для прочих (т.е. вероятность заражения больным с маской здорового без маски) - в более чем 6 раз. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3074 З нами з: 14.03.06 Подякував: 187 раз. Подякували: 385 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1329133013311332 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6974 1565815

ЛОБ Пон 01 чер, 2020 22:47