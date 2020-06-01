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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1329133013311332

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:09

  varlo написав:За добу зафіксовано 328 нових випадків.


10 апреля тоже было где-то так, дальше плюс-минус в тонком диапазоне.
Какая-то шведская модель распространения вируса получается, два месяца скоро топчемся на одном месте.
Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы.
В Китае за два месяца эпидемия началась, достигла пиков и закончилась. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:28

  freeze написав:
  varlo написав:За добу зафіксовано 328 нових випадків.


Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы.
:mrgreen:


7500 тестов второй день подряд. недотестить - не значит обмануть. как я писал раньше, нужно говорить правду, ничего, кроме правды, но не всю правду

и вирус - побежден

статистически, как показывали модели распространения вируса еще в феврале, жесткий карантин, который все таки был у нас, должен был приводить к сокращению кол-ва вновь зараженных. вместо этого у нас была стабильность в приросте.

а отмена карантина - особенно в украинском исполнении (маски и 2 метра - для трусов, а нас трусов мало), должно было уже привести к увеличению прироста заболевших.

к слову, маски - работают. обычные хирургические. они снижают вероятность заражения для того, кто их носит, в 4 раза, а для прочих (т.е. вероятность заражения больным с маской здорового без маски) - в более чем 6 раз. https://news.sky.com/story/coronavirus- ... s-11990381
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Поехали электрички на Киев
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Власти Уханя завершили всеобщий скрининг на коронавирус - за 19 дней провели более 9,9 млн тестов и нашли 300 бессимптомных носителей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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ЛОБ

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