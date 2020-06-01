varlo написав:За добу зафіксовано 328 нових випадків.
10 апреля тоже было где-то так, дальше плюс-минус в тонком диапазоне. Какая-то шведская модель распространения вируса получается, два месяца скоро топчемся на одном месте. Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы. В Китае за два месяца эпидемия началась, достигла пиков и закончилась.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
varlo написав:За добу зафіксовано 328 нових випадків.
Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы.
7500 тестов второй день подряд. недотестить - не значит обмануть. как я писал раньше, нужно говорить правду, ничего, кроме правды, но не всю правду
и вирус - побежден
статистически, как показывали модели распространения вируса еще в феврале, жесткий карантин, который все таки был у нас, должен был приводить к сокращению кол-ва вновь зараженных. вместо этого у нас была стабильность в приросте.
а отмена карантина - особенно в украинском исполнении (маски и 2 метра - для трусов, а нас трусов мало), должно было уже привести к увеличению прироста заболевших.
к слову, маски - работают. обычные хирургические. они снижают вероятность заражения для того, кто их носит, в 4 раза, а для прочих (т.е. вероятность заражения больным с маской здорового без маски) - в более чем 6 раз. https://news.sky.com/story/coronavirus- ... s-11990381
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California