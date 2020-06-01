varlo написав:За добу зафіксовано 328 нових випадків.
10 апреля тоже было где-то так, дальше плюс-минус в тонком диапазоне. Какая-то шведская модель распространения вируса получается, два месяца скоро топчемся на одном месте. Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы. В Китае за два месяца эпидемия началась, достигла пиков и закончилась.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
varlo написав:За добу зафіксовано 328 нових випадків.
Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы.
7500 тестов второй день подряд. недотестить - не значит обмануть. как я писал раньше, нужно говорить правду, ничего, кроме правды, но не всю правду
и вирус - побежден
статистически, как показывали модели распространения вируса еще в феврале, жесткий карантин, который все таки был у нас, должен был приводить к сокращению кол-ва вновь зараженных. вместо этого у нас была стабильность в приросте.
а отмена карантина - особенно в украинском исполнении (маски и 2 метра - для трусов, а нас трусов мало), должно было уже привести к увеличению прироста заболевших.
к слову, маски - работают. обычные хирургические. они снижают вероятность заражения для того, кто их носит, в 4 раза, а для прочих (т.е. вероятность заражения больным с маской здорового без маски) - в более чем 6 раз. https://news.sky.com/story/coronavirus- ... s-11990381
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:...... статистически, как показывали модели распространения вируса еще в феврале, жесткий карантин, который все таки был у нас, должен был приводить к сокращению кол-ва вновь зараженных. вместо этого у нас была стабильность в приросте.
а отмена карантина - особенно в украинском исполнении (маски и 2 метра - для трусов, а нас трусов мало), должно было уже привести к увеличению прироста заболевших.
к слову, маски - работают. обычные хирургические. они снижают вероятность заражения для того, кто их носит, в 4 раза, а для прочих (т.е. вероятность заражения больным с маской здорового без маски) - в более чем 6 раз. https://news.sky.com/story/coronavirus- ... s-11990381
Особо жёсткого карантина реально у нас не было. Во всяком случае, насколько могу судить по Харькову. Об этом эксперименте с хомяками писали уже давно. И у нас на форуме, по-моему, тоже. Тем не менее, на пользу масок есть разные взгляды. Да и в этом эксперименте речь идёт о больших сроках - неделя. Практически, в реальной жизни такое время контакта может быть разве что в семье. Но вряд ли кто ходит в маске дома.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Лично вам может быть по фиг на всех окружающих. Проблема будет у тех пожилых людей, которых вы убьете. Так, 30 мая скончался 93-летний одессит, Бойченко Г. И. которого "наградили" смертельным вирусом чинуши из Суворовской райадминистрации, посетившие его с подарочным набором.
Ну я сам ,можно сказать "пожилой" и не плачу,нет ну не 93 конечно..но в таком возрасте уже не о чем сожалеть-жизнь прожита,не вижу причину стенаний..Если ушел безболезненно-все ок.А чинари ли его наградили или что то ворганизме не відержало-кто знает...думаю ему біло приятно что ктото пришел и вспомнил о нем .Так что тут чинарей не о чем корить.
Чтоб ты СДОХ! от чьего-то визита в свои 93 если доживешь
Попрошу модераторов и админов не принимать никаких действий по отношению к моему пожеланию ибо это существо само написало, что не воспринимает никакого негатива в данном пожелании и меня "не в чем корить".
ну что ты так нервничаешь сдохнем все усбагойся старичок,смерть не так страшна как ты переживаешь..сегодня жив-завтра мертв.. о чем ты ту вообще непонятно? в чем проблема?
статистически, как показывали модели распространения вируса еще в феврале, жесткий карантин, который все таки был у нас, должен был приводить к сокращению кол-ва вновь зараженных. вместо этого у нас была стабильность в приросте.
Скорее, это означает, что наш карантин никаким реальным карантином не был. Битком набитый общественный транспорт это вполне подтверждает.