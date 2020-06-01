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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1329133013311332

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:09

  varlo написав:За добу зафіксовано 328 нових випадків.


10 апреля тоже было где-то так, дальше плюс-минус в тонком диапазоне.
Какая-то шведская модель распространения вируса получается, два месяца скоро топчемся на одном месте.
Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы.
В Китае за два месяца эпидемия началась, достигла пиков и закончилась. :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 10:28

  freeze написав:
  varlo написав:За добу зафіксовано 328 нових випадків.


Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы.
:mrgreen:


7500 тестов второй день подряд. недотестить - не значит обмануть. как я писал раньше, нужно говорить правду, ничего, кроме правды, но не всю правду

и вирус - побежден

статистически, как показывали модели распространения вируса еще в феврале, жесткий карантин, который все таки был у нас, должен был приводить к сокращению кол-ва вновь зараженных. вместо этого у нас была стабильность в приросте.

а отмена карантина - особенно в украинском исполнении (маски и 2 метра - для трусов, а нас трусов мало), должно было уже привести к увеличению прироста заболевших.

к слову, маски - работают. обычные хирургические. они снижают вероятность заражения для того, кто их носит, в 4 раза, а для прочих (т.е. вероятность заражения больным с маской здорового без маски) - в более чем 6 раз. https://news.sky.com/story/coronavirus- ... s-11990381
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 11:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Поехали электрички на Киев
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 12:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Власти Уханя завершили всеобщий скрининг на коронавирус - за 19 дней провели более 9,9 млн тестов и нашли 300 бессимптомных носителей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:36

  adeges написав:......
статистически, как показывали модели распространения вируса еще в феврале, жесткий карантин, который все таки был у нас, должен был приводить к сокращению кол-ва вновь зараженных. вместо этого у нас была стабильность в приросте.

а отмена карантина - особенно в украинском исполнении (маски и 2 метра - для трусов, а нас трусов мало), должно было уже привести к увеличению прироста заболевших.

к слову, маски - работают. обычные хирургические. они снижают вероятность заражения для того, кто их носит, в 4 раза, а для прочих (т.е. вероятность заражения больным с маской здорового без маски) - в более чем 6 раз. https://news.sky.com/story/coronavirus- ... s-11990381

Особо жёсткого карантина реально у нас не было. Во всяком случае, насколько могу судить по Харькову.
Об этом эксперименте с хомяками писали уже давно. И у нас на форуме, по-моему, тоже. Тем не менее, на пользу масок есть разные взгляды. Да и в этом эксперименте речь идёт о больших сроках - неделя. Практически, в реальной жизни такое время контакта может быть разве что в семье. Но вряд ли кто ходит в маске дома.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:20

https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-u ... jS05QmGzK4

"Очільник МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів та відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року."
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:31

  adeges написав:

статистически, как показывали модели распространения вируса еще в феврале, жесткий карантин, который все таки был у нас, должен был приводить к сокращению кол-ва вновь зараженных. вместо этого у нас была стабильность в приросте.

Скорее, это означает, что наш карантин никаким реальным карантином не был.
Битком набитый общественный транспорт это вполне подтверждает.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 16:39

Довольно интересная статья- https://focus.ua/world/456127-pochemu_u_iaponii_poluchilos_pobedit_koronavirus_ne_prikladyvaia_osobykh_usilii
Но больше всего понравилось в конце:
Впрочем, пока что все эти факторы остаются гаданием на кофейной гуще, и специалисты затрудняются назвать причину, по которой стареющая страна с высокой плотностью населения, сумела показать настолько обнадеживающие результаты. "Просто взглянув на показатели смертности, можно сказать, что Япония добилась успеха, но даже эксперты не могут назвать точную причину, скорей всего, это совокупность факторов"
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 17:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От вже це все тягнеться три місяці тільки у нас - але якось скрізь по-різному в різних країнах . У декого на гістограмах цілком конкретні піки та спади . А у декого ніяких особливих статистичних змін ( як у нас чи шведів ) . Нові джерела постійно ? Чи якраз рівновага між "карантином" який не є та розповсюдженням ? Ну і кількість хворих-смертей - теж якось дуже різні .
Ну і фраза типу "Японія добилася успіху" насправді просто дратує - якщо нічого такого не робили - і воно якось само вийшло - то про який успіх говорити ? Пощастило просто ! Якийсь БЦЖ чи риба морська з тофу ...
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