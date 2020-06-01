varlo написав:За добу зафіксовано 328 нових випадків.
10 апреля тоже было где-то так, дальше плюс-минус в тонком диапазоне. Какая-то шведская модель распространения вируса получается, два месяца скоро топчемся на одном месте. Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы. В Китае за два месяца эпидемия началась, достигла пиков и закончилась.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
varlo написав:За добу зафіксовано 328 нових випадків.
Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы.
7500 тестов второй день подряд. недотестить - не значит обмануть. как я писал раньше, нужно говорить правду, ничего, кроме правды, но не всю правду
и вирус - побежден
статистически, как показывали модели распространения вируса еще в феврале, жесткий карантин, который все таки был у нас, должен был приводить к сокращению кол-ва вновь зараженных. вместо этого у нас была стабильность в приросте.
а отмена карантина - особенно в украинском исполнении (маски и 2 метра - для трусов, а нас трусов мало), должно было уже привести к увеличению прироста заболевших.
к слову, маски - работают. обычные хирургические. они снижают вероятность заражения для того, кто их носит, в 4 раза, а для прочих (т.е. вероятность заражения больным с маской здорового без маски) - в более чем 6 раз. https://news.sky.com/story/coronavirus- ... s-11990381
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:...... статистически, как показывали модели распространения вируса еще в феврале, жесткий карантин, который все таки был у нас, должен был приводить к сокращению кол-ва вновь зараженных. вместо этого у нас была стабильность в приросте.
а отмена карантина - особенно в украинском исполнении (маски и 2 метра - для трусов, а нас трусов мало), должно было уже привести к увеличению прироста заболевших.
к слову, маски - работают. обычные хирургические. они снижают вероятность заражения для того, кто их носит, в 4 раза, а для прочих (т.е. вероятность заражения больным с маской здорового без маски) - в более чем 6 раз. https://news.sky.com/story/coronavirus- ... s-11990381
Особо жёсткого карантина реально у нас не было. Во всяком случае, насколько могу судить по Харькову. Об этом эксперименте с хомяками писали уже давно. И у нас на форуме, по-моему, тоже. Тем не менее, на пользу масок есть разные взгляды. Да и в этом эксперименте речь идёт о больших сроках - неделя. Практически, в реальной жизни такое время контакта может быть разве что в семье. Но вряд ли кто ходит в маске дома.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
статистически, как показывали модели распространения вируса еще в феврале, жесткий карантин, который все таки был у нас, должен был приводить к сокращению кол-ва вновь зараженных. вместо этого у нас была стабильность в приросте.
Скорее, это означает, что наш карантин никаким реальным карантином не был. Битком набитый общественный транспорт это вполне подтверждает.
Впрочем, пока что все эти факторы остаются гаданием на кофейной гуще, и специалисты затрудняются назвать причину, по которой стареющая страна с высокой плотностью населения, сумела показать настолько обнадеживающие результаты. "Просто взглянув на показатели смертности, можно сказать, что Япония добилась успеха, но даже эксперты не могут назвать точную причину, скорей всего, это совокупность факторов"
От вже це все тягнеться три місяці тільки у нас - але якось скрізь по-різному в різних країнах . У декого на гістограмах цілком конкретні піки та спади . А у декого ніяких особливих статистичних змін ( як у нас чи шведів ) . Нові джерела постійно ? Чи якраз рівновага між "карантином" який не є та розповсюдженням ? Ну і кількість хворих-смертей - теж якось дуже різні . Ну і фраза типу "Японія добилася успіху" насправді просто дратує - якщо нічого такого не робили - і воно якось само вийшло - то про який успіх говорити ? Пощастило просто ! Якийсь БЦЖ чи риба морська з тофу ...
Общая ситуация по окончившимся случаям болезни: 2,934,619 (89%) - выздоровели 378,290 (11%) - умерли Что радует в мире, так то что %% умерших последний месяц неуклонно снижается, а до этого "умерли" довольно долго болтались в диапазоне 19%-21%