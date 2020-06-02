ЯЧитатель написав:Что радует в мире, так то что %% умерших последний месяц неуклонно снижается, а до этого "умерли" довольно долго болтались в диапазоне 19%-21%
надо полагать, изначально в "заболевшие" попадали только люди с выраженнными симптомами. Но по мере появления массовых тестирований выявляют всё больше бессимптомных, соответственно удельный вес тяжёлых снижается.
ЯЧитатель написав:Общая ситуация по окончившимся случаям болезни: 2,934,619 (89%) - выздоровели 378,290 (11%) - умерли Что радует в мире, так то что %% умерших последний месяц неуклонно снижается, а до этого "умерли" довольно долго болтались в диапазоне 19%-21%
в Германии почему-то получается менее 1% и немецким медикам стоит доверять больше...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Впрочем, пока что все эти факторы остаются гаданием на кофейной гуще, и специалисты затрудняются назвать причину, по которой стареющая страна с высокой плотностью населения, сумела показать настолько обнадеживающие результаты. "Просто взглянув на показатели смертности, можно сказать, что Япония добилась успеха, но даже эксперты не могут назвать точную причину, скорей всего, это совокупность факторов"
В статье перечислено довольно много факторов, связанных именно с японской спецификой, например, культура ношения масок и перчаток, забота о гигиене, избегание тесных контактов и т.п. Кроме того, они осуществили самые важные карантинные мероприятия: закрыли все возможные места массового, тесного и длительного скопления людей. И сделали всё это чуть ли не раньше всех (кроме Китая, конечно). Плюс, конечно, изолированность островов - это не европейский проходной двор с гастарбайтерами и эмигрантами.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
ЛАД написав:Особо жёсткого карантина реально у нас не было.
карантин - это когда изолируют больных людей, а в Украине была попытка изолировать здоровых людей, то есть КМУ совершил преступление!
та у них там преступлений -на вмн Что понравилось,то в первые дни карантина на улицах-никого..веду машину и чувствую себя в фантастическом романе герберта уэлса..все на регистраторе-пустые улмцы. Мама что все вымерли?..господя..в магазине с радостью встречали вам чего ,может завернуть ? что вы как прошедшего на тот свет обслуживаете..ы масках больших стоят..вы у нас первый климент..а ну что у вас брать-атб,ну хорошо коньчку херсонского 6 лет выдержки,а то прочитал что отдают виноградники устали от всего виноделия и заморока-продают виноградники завода,может сами себе.. вам упоковать в коробочку-да нет сам буду пить смеются селяне..
Впрочем, пока что все эти факторы остаются гаданием на кофейной гуще, и специалисты затрудняются назвать причину, по которой стареющая страна с высокой плотностью населения, сумела показать настолько обнадеживающие результаты. "Просто взглянув на показатели смертности, можно сказать, что Япония добилась успеха, но даже эксперты не могут назвать точную причину, скорей всего, это совокупность факторов"
В статье перечислено довольно много факторов, связанных именно с японской спецификой, например, культура ношения масок и перчаток, забота о гигиене, избегание тесных контактов и т.п. Кроме того, они осуществили самые важные карантинные мероприятия: закрыли все возможные места массового, тесного и длительного скопления людей. И сделали всё это чуть ли не раньше всех (кроме Китая, конечно). Плюс, конечно, изолированность островов - это не европейский проходной двор с гастарбайтерами и эмигрантами.
очень сходны успехи Японии с успехами Австралии, Новой Зеландии, Израиля, Тайваня - то есть, физически изолированными странами. Похоже, это ключевой фактор на сегодня. Но японцы самые молодцы среди молодцов, поскольку плотность населения у них максимальная из перечисленных.