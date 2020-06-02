Додано: Вів 02 чер, 2020 19:43

Тракторист написав: ЛАД написав: Особо жёсткого карантина реально у нас не было. Особо жёсткого карантина реально у нас не было.

карантин - это когда изолируют больных людей, а в Украине была попытка изолировать здоровых людей, то есть КМУ совершил преступление! карантин - это когда изолируют больных людей, а в Украине была попытка изолировать здоровых людей, то есть КМУ совершил преступление!

та у них там преступлений -на вмнЧто понравилось,то в первые дни карантина на улицах-никого..веду машину и чувствую себя в фантастическом романе герберта уэлса..все на регистраторе-пустые улмцы. Мама что все вымерли?..господя..в магазине с радостью встречали вам чего ,может завернуть? что вы как прошедшего на тот свет обслуживаете..ы масках больших стоят..вы у нас первый климент..а ну что у вас брать-атб,ну хорошо коньчку херсонского 6 лет выдержки,а то прочитал что отдают виноградники устали от всего виноделия и заморока-продают виноградники завода,может сами себе..вам упоковать в коробочку-да нет сам буду пить смеются селяне..