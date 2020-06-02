RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1331133213331334>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Как-то наши цифры начинают вызывать у меня сомнения, возможно искусственное ограничение тестирование, чтобы нарисовать победу над вирусом и получить призовые рейтинговые баллы.


Если учесть бестолковость власти. то можно предположить, что смягчая карантин. они перестраховываются. чтобы потом показать причины смягчения и не нести ответственность.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 194
З нами з: 30.11.17
Подякував: 56 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЯЧитатель написав:Что радует в мире, так то что %% умерших последний месяц неуклонно снижается, а до этого "умерли" довольно долго болтались в диапазоне 19%-21%
надо полагать, изначально в "заболевшие" попадали только люди с выраженнными симптомами. Но по мере появления массовых тестирований выявляют всё больше бессимптомных, соответственно удельный вес тяжёлых снижается.
juristkostya
 
Повідомлень: 3005
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:15

  varlo написав:В Україні зафіксовано 24340 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

так когда же достигнем эпидемпорога? ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4624
З нами з: 06.08.08
Подякував: 243 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:когда же достигнем эпидемпорога?

когда мы хотя бы назначим себе величину этого самого "порога"...
juristkostya
 
Повідомлень: 3005
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:23

  ЛАД написав:Особо жёсткого карантина реально у нас не было.

карантин - это когда изолируют больных людей, а в Украине была попытка изолировать здоровых людей, то есть КМУ совершил преступление!
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4624
З нами з: 06.08.08
Подякував: 243 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:27

  ЯЧитатель написав:Общая ситуация по окончившимся случаям болезни:
2,934,619 (89%) - выздоровели
378,290 (11%) - умерли
Что радует в мире, так то что %% умерших последний месяц неуклонно снижается, а до этого "умерли" довольно долго болтались в диапазоне 19%-21%

в Германии почему-то получается менее 1% и немецким медикам стоит доверять больше...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4624
З нами з: 06.08.08
Подякував: 243 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:39

  ЛАД написав:Довольно интересная статья- https://focus.ua/world/456127-pochemu_u_iaponii_poluchilos_pobedit_koronavirus_ne_prikladyvaia_osobykh_usilii
Но больше всего понравилось в конце:
Впрочем, пока что все эти факторы остаются гаданием на кофейной гуще, и специалисты затрудняются назвать причину, по которой стареющая страна с высокой плотностью населения, сумела показать настолько обнадеживающие результаты. "Просто взглянув на показатели смертности, можно сказать, что Япония добилась успеха, но даже эксперты не могут назвать точную причину, скорей всего, это совокупность факторов"

В статье перечислено довольно много факторов, связанных именно с японской спецификой, например, культура ношения масок и перчаток, забота о гигиене, избегание тесных контактов и т.п.
Кроме того, они осуществили самые важные карантинные мероприятия: закрыли все возможные места массового, тесного и длительного скопления людей. И сделали всё это чуть ли не раньше всех (кроме Китая, конечно).
Плюс, конечно, изолированность островов - это не европейский проходной двор с гастарбайтерами и эмигрантами.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17317
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2743 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:43

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Особо жёсткого карантина реально у нас не было.

карантин - это когда изолируют больных людей, а в Украине была попытка изолировать здоровых людей, то есть КМУ совершил преступление!

та у них там преступлений -на вмн :D Что понравилось,то в первые дни карантина на улицах-никого..веду машину и чувствую себя в фантастическом романе герберта уэлса..все на регистраторе-пустые улмцы. Мама что все вымерли?..господя..в магазине с радостью встречали вам чего ,может завернуть :D ? что вы как прошедшего на тот свет обслуживаете..ы масках больших стоят..вы у нас первый климент..а ну что у вас брать-атб,ну хорошо коньчку херсонского 6 лет выдержки,а то прочитал что отдают виноградники устали от всего виноделия и заморока-продают виноградники завода,может сами себе.. :D
вам упоковать в коробочку-да нет сам буду пить смеются селяне.. :)
limo
 
Повідомлень: 26
З нами з: 03.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:44

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Довольно интересная статья- https://focus.ua/world/456127-pochemu_u_iaponii_poluchilos_pobedit_koronavirus_ne_prikladyvaia_osobykh_usilii
Но больше всего понравилось в конце:
Впрочем, пока что все эти факторы остаются гаданием на кофейной гуще, и специалисты затрудняются назвать причину, по которой стареющая страна с высокой плотностью населения, сумела показать настолько обнадеживающие результаты. "Просто взглянув на показатели смертности, можно сказать, что Япония добилась успеха, но даже эксперты не могут назвать точную причину, скорей всего, это совокупность факторов"

В статье перечислено довольно много факторов, связанных именно с японской спецификой, например, культура ношения масок и перчаток, забота о гигиене, избегание тесных контактов и т.п.
Кроме того, они осуществили самые важные карантинные мероприятия: закрыли все возможные места массового, тесного и длительного скопления людей. И сделали всё это чуть ли не раньше всех (кроме Китая, конечно).
Плюс, конечно, изолированность островов - это не европейский проходной двор с гастарбайтерами и эмигрантами.
очень сходны успехи Японии с успехами Австралии, Новой Зеландии, Израиля, Тайваня - то есть, физически изолированными странами.
Похоже, это ключевой фактор на сегодня.
Но японцы самые молодцы среди молодцов, поскольку плотность населения у них максимальная из перечисленных.
juristkostya
 
Повідомлень: 3005
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

️ Львовские «Карпаты» официально подтвердили заражение коронавирусом 11 игроков и 15 человек персонала клуба
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17037
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4209 раз.
Подякували: 6749 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 1331133213331334>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6975 1566456
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 12:20
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.