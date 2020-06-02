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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1331133213331334

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:47

  Тракторист написав:
  ЯЧитатель написав:Общая ситуация по окончившимся случаям болезни:
2,934,619 (89%) - выздоровели
378,290 (11%) - умерли
Что радует в мире, так то что %% умерших последний месяц неуклонно снижается, а до этого "умерли" довольно долго болтались в диапазоне 19%-21%

в Германии почему-то получается менее 1% и немецким медикам стоит доверять больше...

Ошибаетесь, в Германии отношение числа умерших к числу выздоровевших (а именно об этом ишла речь) 5.2%.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:56

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  ЯЧитатель написав:Общая ситуация по окончившимся случаям болезни:
2,934,619 (89%) - выздоровели
378,290 (11%) - умерли
Что радует в мире, так то что %% умерших последний месяц неуклонно снижается, а до этого "умерли" довольно долго болтались в диапазоне 19%-21%

в Германии почему-то получается менее 1% и немецким медикам стоит доверять больше...

Ошибаетесь, в Германии отношение числа умерших к числу выздоровевших (а именно об этом ишла речь) 5.2%.

в интервью на немецком канале ZDF прозвучала цифра 0,37%...

"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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ЛОБ

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