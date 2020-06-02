|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:47
Тракторист написав: ЯЧитатель написав:
Общая ситуация по окончившимся случаям болезни:
2,934,619 (89%) - выздоровели
378,290 (11%) - умерли
Что радует в мире, так то что %% умерших последний месяц неуклонно снижается, а до этого "умерли" довольно долго болтались в диапазоне 19%-21%
в Германии почему-то получается менее 1% и немецким медикам стоит доверять больше...
Ошибаетесь, в Германии отношение числа умерших к числу выздоровевших (а именно об этом ишла речь) 5.2%.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 17317
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2743 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:56
Starikan написав: Тракторист написав: ЯЧитатель написав:
Общая ситуация по окончившимся случаям болезни:
2,934,619 (89%) - выздоровели
378,290 (11%) - умерли
Что радует в мире, так то что %% умерших последний месяц неуклонно снижается, а до этого "умерли" довольно долго болтались в диапазоне 19%-21%
в Германии почему-то получается менее 1% и немецким медикам стоит доверять больше...
Ошибаетесь, в Германии отношение числа умерших к числу выздоровевших (а именно об этом ишла речь) 5.2%.
в интервью на немецком канале ZDF прозвучала цифра 0,37%...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 4624
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 243 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД
і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|6975
|1566456
|
Вів 02 чер, 2020 12:20
ЛОБ
|