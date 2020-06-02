Додано: Вів 02 чер, 2020 20:44

ЛАД написав: Тракторист

По данным https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/ число смертей 8639, вылечившихся 166400.

Т.о. процент смертей ко всем закрытым случаям составляет 4,94%. По даннымчисло смертей 8639, вылечившихся 166400.Т.о. процент смертей ко всем закрытым случаям составляет 4,94%.

а где в этой статистике число тех кто переболел без симптомов и в лёгкой форме и к врачам не обрашался? а таких порядка 90%...для примеры цифры по Чехии в которой карантин закончился 17 мая:по статистическим данным число заболевших было мене 10 тыс. человек, но при этом антитела обнаруживаються у 3% населения из чего логично вытекает, что заболевших было более 300 тыс. человек - в 30 раз больше чем по официальной статистики!...комуто выгодно манипулировать цифрами и нагнетать психоз...