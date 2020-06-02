Тракторист написав:
в Германии почему-то получается менее 1% и немецким медикам стоит доверять больше...
Ошибаетесь, в Германии отношение числа умерших к числу выздоровевших (а именно об этом ишла речь) 5.2%.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 19:47
Ошибаетесь, в Германии отношение числа умерших к числу выздоровевших (а именно об этом ишла речь) 5.2%.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Вів 02 чер, 2020 19:56
в интервью на немецком канале ZDF прозвучала цифра 0,37%...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:16
Тракторист
По данным
Т.о. процент смертей ко всем закрытым случаям составляет 4,94%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:41
Напомнило "Старика Хоттабыча"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:44
а где в этой статистике число тех кто переболел без симптомов и в лёгкой форме и к врачам не обрашался? а таких порядка 90%...
для примеры цифры по Чехии в которой карантин закончился 17 мая:
по статистическим данным число заболевших было мене 10 тыс. человек, но при этом антитела обнаруживаються у 3% населения из чего логично вытекает, что заболевших было более 300 тыс. человек - в 30 раз больше чем по официальной статистики!...
комуто выгодно манипулировать цифрами и нагнетать психоз...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:51
Нигде. Как можно учитывать тех кто не обращался к врачам.
Из тех, кто обратился к врачам или попал не имея симптомов под скриннинг окружения заболевших - 5 % умерло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:59
в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15...
но кому-то выгодно манипулировать цифрамии и нагнетать страх среди населения, что кстати приводит тоже к росту количества смертей, так в стрессовой ситуации защитные функции организма снижаються...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:14
А чего на миллион умножать ? Откуда цифры берете с потолка или по наитию ?
Я оперирую официальными данными от института Коха, который ведет немецкую статистику.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:18
при этом другие достаточно известные вирусологи в Германии говорят о том, что это ни что иное как манипуляция цифрами...
в интервью на немецком канале ZDF прозвучала цифра 0,37%...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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