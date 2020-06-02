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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1332133313341335>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:47

  Тракторист написав:
  ЯЧитатель написав:Общая ситуация по окончившимся случаям болезни:
2,934,619 (89%) - выздоровели
378,290 (11%) - умерли
Что радует в мире, так то что %% умерших последний месяц неуклонно снижается, а до этого "умерли" довольно долго болтались в диапазоне 19%-21%

в Германии почему-то получается менее 1% и немецким медикам стоит доверять больше...

Ошибаетесь, в Германии отношение числа умерших к числу выздоровевших (а именно об этом ишла речь) 5.2%.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 19:56

  Starikan написав:
  Тракторист написав:
  ЯЧитатель написав:Общая ситуация по окончившимся случаям болезни:
2,934,619 (89%) - выздоровели
378,290 (11%) - умерли
Что радует в мире, так то что %% умерших последний месяц неуклонно снижается, а до этого "умерли" довольно долго болтались в диапазоне 19%-21%

в Германии почему-то получается менее 1% и немецким медикам стоит доверять больше...

Ошибаетесь, в Германии отношение числа умерших к числу выздоровевших (а именно об этом ишла речь) 5.2%.

в интервью на немецком канале ZDF прозвучала цифра 0,37%...

"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:16

Тракторист
По данным https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/ число смертей 8639, вылечившихся 166400.
Т.о. процент смертей ко всем закрытым случаям составляет 4,94%.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:41

  freeze написав:️ Львовские «Карпаты» официально подтвердили заражение коронавирусом 11 игроков и 15 человек персонала клуба

Напомнило "Старика Хоттабыча" :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:44

  ЛАД написав:Тракторист
По данным https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/ число смертей 8639, вылечившихся 166400.
Т.о. процент смертей ко всем закрытым случаям составляет 4,94%.

а где в этой статистике число тех кто переболел без симптомов и в лёгкой форме и к врачам не обрашался? а таких порядка 90%...

для примеры цифры по Чехии в которой карантин закончился 17 мая:
по статистическим данным число заболевших было мене 10 тыс. человек, но при этом антитела обнаруживаються у 3% населения из чего логично вытекает, что заболевших было более 300 тыс. человек - в 30 раз больше чем по официальной статистики!...

комуто выгодно манипулировать цифрами и нагнетать психоз...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:51

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Тракторист
По данным https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/ число смертей 8639, вылечившихся 166400.
Т.о. процент смертей ко всем закрытым случаям составляет 4,94%.

а где в этой статистике число тех кто переболел без симптомов и в лёгкой форме и к врачам не обрашался?


Нигде. Как можно учитывать тех кто не обращался к врачам.

Из тех, кто обратился к врачам или попал не имея симптомов под скриннинг окружения заболевших - 5 % умерло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:59

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  ЛАД написав:Тракторист
По данным https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/ число смертей 8639, вылечившихся 166400.
Т.о. процент смертей ко всем закрытым случаям составляет 4,94%.

а где в этой статистике число тех кто переболел без симптомов и в лёгкой форме и к врачам не обрашался?


Нигде. Как можно учитывать тех кто не обращался к врачам.
Из тех, кто обратился к врачам или попал не имея симптомов под скриннинг окружения заболевших - 5 % умерло.

в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15...

но кому-то выгодно манипулировать цифрамии и нагнетать страх среди населения, что кстати приводит тоже к росту количества смертей, так в стрессовой ситуации защитные функции организма снижаються...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:14

  Тракторист написав:в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15...


А чего на миллион умножать ? Откуда цифры берете с потолка или по наитию ?

Я оперирую официальными данными от института Коха, который ведет немецкую статистику.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Тракторист написав:в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15...
вот вы сейчас именно манипулируете. Подменяете статистику оценочными данными.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:18

  freeze написав:
  Тракторист написав:в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15...


А чего на миллион умножать ? Откуда цифры берете с потолка или по наитию ?

Я оперирую официальными данными от института Коха, который ведет немецкую статистику.

при этом другие достаточно известные вирусологи в Германии говорят о том, что это ни что иное как манипуляция цифрами...

в интервью на немецком канале ZDF прозвучала цифра 0,37%...

"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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