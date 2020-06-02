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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1332133313341335

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:22

  Тракторист написав:
  freeze написав:
  Тракторист написав:в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15...


А чего на миллион умножать ? Откуда цифры берете с потолка или по наитию ?

Я оперирую официальными данными от института Коха, который ведет немецкую статистику.

при этом другие достаточно известные вирусологи в Германии говорят о том, что это ни что иное как манипуляция цифрами...

в интервью на немецком канале ZDF прозвучала цифра 0,37%...



Ютуб по сравнению центральным учереждением Германии в области вирусологии - Институтом Коха это очень авторитетный источник :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Откуда в Ютубе взялась цифра 0,37 % ? Можно расчёты - умножили, поделили, прибавили ? :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в Вів 02 чер, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:23

  juristkostya написав:
  Тракторист написав:в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15...
вот вы сейчас именно манипулируете. Подменяете статистику оценочными данными.

оценочные данные естественно могут иметь погрешность, но это широко используемый метод в самых разных областях жизни...

для примеры цифры по Чехии в которой карантин закончился 17 мая:
по статистическим данным число заболевших было мене 10 тыс. человек, но при этом антитела обнаруживаються у 3% населения из чего логично вытекает, что заболевших было более 300 тыс. человек - в 30 раз больше чем по официальной статистике!...
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:26

  Тракторист написав:антитела обнаруживаються у 3% населени


Это тот же вирусолог из Ютуба наплёл ? :mrgreen: :mrgreen:

"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Чехии Ладислав Душек.
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:30

  freeze написав:б по сравнению центральным учереждением Германии в области вирусологии - Институтом Коха это очень авторитетный источник :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Откуда в Ютубе взялась цифра 0,37 % ? Можно расчёты - умножили, поделили, прибавили ? :mrgreen: :mrgreen:

в таком случае простой вопрос: у какого процента населения Германии по даным институт Коха обнаруживаються антитела? без этой цифры уж никак нельзя понять реальное количество больных а не зарегистрированных...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:32

  Тракторист написав:
  juristkostya написав:
  Тракторист написав:в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15...
вот вы сейчас именно манипулируете. Подменяете статистику оценочными данными.

оценочные данные естественно могут иметь погрешность, но это широко используемый метод в самых разных областях жизни...

для примеры цифры по Чехии в которой карантин закончился 17 мая:
по статистическим данным число заболевших было мене 10 тыс. человек, но при этом антитела обнаруживаються у 3% населения из чего логично вытекает, что заболевших было более 300 тыс. человек - в 30 раз больше чем по официальной статистике!...

В Чехії було добровільне іфа-тестування, а не випадкова вибірка. Приходили ті, в яких були якісь симптоми. Тому відсоток позитивних великий і не репрезентативний.
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