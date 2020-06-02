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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1332133313341335 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 228 Додано: Вів 02 чер, 2020 21:22 Тракторист написав: freeze написав: Тракторист написав: в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15... в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15...



А чего на миллион умножать ? Откуда цифры берете с потолка или по наитию ?



Я оперирую официальными данными от института Коха, который ведет немецкую статистику. А чего на миллион умножать ? Откуда цифры берете с потолка или по наитию ?Я оперирую официальными данными от института Коха, который ведет немецкую статистику.

при этом другие достаточно известные вирусологи в Германии говорят о том, что это ни что иное как манипуляция цифрами...



в интервью на немецком канале ZDF прозвучала цифра 0,37%...



при этом другие достаточно известные вирусологи в Германии говорят о том, что это ни что иное как манипуляция цифрами...в интервью на немецком канале ZDF прозвучала цифра 0,37%...



Ютуб по сравнению центральным учереждением Германии в области вирусологии - Институтом Коха это очень авторитетный источник

Откуда в Ютубе взялась цифра 0,37 % ? Можно расчёты - умножили, поделили, прибавили ? Ютуб по сравнению центральным учереждением Германии в области вирусологии - Институтом Коха это очень авторитетный источникОткуда в Ютубе взялась цифра 0,37 % ? Можно расчёты - умножили, поделили, прибавили ? Востаннє редагувалось freeze в Вів 02 чер, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17045 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4209 раз. Подякували: 6749 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 21:23 juristkostya написав: Тракторист написав: в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15... в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15... вот вы сейчас именно манипулируете. Подменяете статистику оценочными данными. вот вы сейчас именно манипулируете. Подменяете статистику оценочными данными.

оценочные данные естественно могут иметь погрешность, но это широко используемый метод в самых разных областях жизни...



для примеры цифры по Чехии в которой карантин закончился 17 мая:

по статистическим данным число заболевших было мене 10 тыс. человек, но при этом антитела обнаруживаються у 3% населения из чего логично вытекает, что заболевших было более 300 тыс. человек - в 30 раз больше чем по официальной статистике!... оценочные данные естественно могут иметь погрешность, но это широко используемый метод в самых разных областях жизни...для примеры цифры по Чехии в которой карантин закончился 17 мая:по статистическим данным число заболевших было мене 10 тыс. человек, но при этом антитела обнаруживаються у 3% населения из чего логично вытекает, что заболевших было более 300 тыс. человек - в 30 раз больше чем по официальной статистике!... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4630 З нами з: 06.08.08 Подякував: 243 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 21:26 Тракторист написав: антитела обнаруживаються у 3% населени антитела обнаруживаються у 3% населени



Это тот же вирусолог из Ютуба наплёл ?



"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Чехии Ладислав Душек. Это тот же вирусолог из Ютуба наплёл ?"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Чехии Ладислав Душек. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17045 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4209 раз. Подякували: 6749 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 21:30 freeze написав: б по сравнению центральным учереждением Германии в области вирусологии - Институтом Коха это очень авторитетный источник

Откуда в Ютубе взялась цифра 0,37 % ? Можно расчёты - умножили, поделили, прибавили ? б по сравнению центральным учереждением Германии в области вирусологии - Институтом Коха это очень авторитетный источникОткуда в Ютубе взялась цифра 0,37 % ? Можно расчёты - умножили, поделили, прибавили ?

в таком случае простой вопрос: у какого процента населения Германии по даным институт Коха обнаруживаються антитела? без этой цифры уж никак нельзя понять реальное количество больных а не зарегистрированных... в таком случае простой вопрос: у какого процента населения Германии по даным институт Коха обнаруживаються антитела? без этой цифры уж никак нельзя понять реальное количество больных а не зарегистрированных... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4630 З нами з: 06.08.08 Подякував: 243 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 чер, 2020 21:32 Тракторист написав: juristkostya написав: Тракторист написав: в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15... в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15... вот вы сейчас именно манипулируете. Подменяете статистику оценочными данными. вот вы сейчас именно манипулируете. Подменяете статистику оценочными данными.

оценочные данные естественно могут иметь погрешность, но это широко используемый метод в самых разных областях жизни...



для примеры цифры по Чехии в которой карантин закончился 17 мая:

по статистическим данным число заболевших было мене 10 тыс. человек, но при этом антитела обнаруживаються у 3% населения из чего логично вытекает, что заболевших было более 300 тыс. человек - в 30 раз больше чем по официальной статистике!... оценочные данные естественно могут иметь погрешность, но это широко используемый метод в самых разных областях жизни...для примеры цифры по Чехии в которой карантин закончился 17 мая:по статистическим данным число заболевших было мене 10 тыс. человек, но при этом антитела обнаруживаються у 3% населения из чего логично вытекает, что заболевших было более 300 тыс. человек - в 30 раз больше чем по официальной статистике!...

В Чехії було добровільне іфа-тестування, а не випадкова вибірка. Приходили ті, в яких були якісь симптоми. Тому відсоток позитивних великий і не репрезентативний. В Чехії було добровільне іфа-тестування, а не випадкова вибірка. Приходили ті, в яких були якісь симптоми. Тому відсоток позитивних великий і не репрезентативний. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10498 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1332133313341335 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6975 1566496

ЛОБ Вів 02 чер, 2020 12:20