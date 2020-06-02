Тракторист написав:в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15...
А чего на миллион умножать ? Откуда цифры берете с потолка или по наитию ?
Я оперирую официальными данными от института Коха, который ведет немецкую статистику.
при этом другие достаточно известные вирусологи в Германии говорят о том, что это ни что иное как манипуляция цифрами...
в интервью на немецком канале ZDF прозвучала цифра 0,37%...
Ютуб по сравнению центральным учереждением Германии в области вирусологии - Институтом Коха это очень авторитетный источник Откуда в Ютубе взялась цифра 0,37 % ? Можно расчёты - умножили, поделили, прибавили ?
Востаннє редагувалось freeze в Вів 02 чер, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Тракторист написав:в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15...
вот вы сейчас именно манипулируете. Подменяете статистику оценочными данными.
оценочные данные естественно могут иметь погрешность, но это широко используемый метод в самых разных областях жизни...
для примеры цифры по Чехии в которой карантин закончился 17 мая: по статистическим данным число заболевших было мене 10 тыс. человек, но при этом антитела обнаруживаються у 3% населения из чего логично вытекает, что заболевших было более 300 тыс. человек - в 30 раз больше чем по официальной статистике!...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
freeze написав:б по сравнению центральным учереждением Германии в области вирусологии - Институтом Коха это очень авторитетный источник Откуда в Ютубе взялась цифра 0,37 % ? Можно расчёты - умножили, поделили, прибавили ?
в таком случае простой вопрос: у какого процента населения Германии по даным институт Коха обнаруживаються антитела? без этой цифры уж никак нельзя понять реальное количество больных а не зарегистрированных...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист написав:в этом случае нада чётко формулировать о чём идёт речь, так как тех кого вы называете "вылечившимися" корректно умножать на 10 или даже 15...
вот вы сейчас именно манипулируете. Подменяете статистику оценочными данными.
оценочные данные естественно могут иметь погрешность, но это широко используемый метод в самых разных областях жизни...
для примеры цифры по Чехии в которой карантин закончился 17 мая: по статистическим данным число заболевших было мене 10 тыс. человек, но при этом антитела обнаруживаються у 3% населения из чего логично вытекает, что заболевших было более 300 тыс. человек - в 30 раз больше чем по официальной статистике!...
В Чехії було добровільне іфа-тестування, а не випадкова вибірка. Приходили ті, в яких були якісь симптоми. Тому відсоток позитивних великий і не репрезентативний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Тракторист написав:антитела обнаруживаються у 3% населени
Это тот же вирусолог из Ютуба наплёл ?
"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Чехии Ладислав Душек.
откуда данные "от 0%"? глава минздрава Чехии приводил данные от 3% по Чехии и до 5% в наиболее переболевших регионах...
А у вас откуда ?
Даже в самых населенных районах иммунитет не достигает 5% от числа протестированных, в Праге и Брно показатель составил менее 0,6%. "Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/6/7250616/
Где там от 3 % ? Тем более выборка была по добровольно пришедшим, озабоченным.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Это тот же вирусолог из Ютуба наплёл ?
"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Чехии Ладислав Душек.
откуда данные "от 0%"? глава минздрава Чехии приводил данные от 3% по Чехии и до 5% в наиболее переболевших регионах...
А у вас откуда ?
Даже в самых населенных районах иммунитет не достигает 5% от числа протестированных, в Праге и Брно показатель составил менее 0,6%. "Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/6/7250616/
Где там от 3 % ? Тем более выборка была по добровольно пришедшим, озабоченным.
Тракторист написав:[quote="4980898:freeze"] Это тот же вирусолог из Ютуба наплёл ?
"Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Чехии Ладислав Душек.
откуда данные "от 0%"? глава минздрава Чехии приводил данные от 3% по Чехии и до 5% в наиболее переболевших регионах...
А у вас откуда ?
Даже в самых населенных районах иммунитет не достигает 5% от числа протестированных, в Праге и Брно показатель составил менее 0,6%. "Позитивность антител варьируется от 0% до 3% в зависимости от местоположения", - сказал директор Института информации и статистики здравоохранения Ладислав Душек. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/6/7250616/
Где там от 3 % ? Тем более выборка была по добровольно пришедшим, озабоченным.