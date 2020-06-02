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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1333133413351336

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У нас в подъезде коронавирус. Сегодня приезжала спецбригада, всё хлоркой мыли.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:00

К вечернему спору.
Есть понятие летальность и смертность.
Летальность = число смертей/число заболевших.
Смертность = число смертей/всё население.
Эти цифры для Германии, соответственно, 5% (приводил выше) и 0,01%. Все остальные цифры от лукавого.
Ни в одной стране, насколько знаю, не проводились серьёзные репрезентативные исследования, позволяющие объективно оценить количество переболевших.

И, между прочим:
В группы повышенного риска развития тяжелой болезни после заражения гриппом входят люди в возрасте 65 лет и старше, беременные женщины, дети младшего возраста, лица с ослабленным иммунитетом и лица с хроническими патологиями.

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/seasonal-influenza
И ещё:
Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%.

https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/q-a-similarities-and-differences-covid-19-and-influenza (в данном случае имеется ввиду именно летальность).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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ЛОБ

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