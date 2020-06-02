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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 22:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
У нас в подъезде коронавирус. Сегодня приезжала спецбригада, всё хлоркой мыли.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:00
К вечернему спору.
Есть понятие летальность и смертность.
Летальность = число смертей/число заболевших.
Смертность = число смертей/всё население.
Эти цифры для Германии, соответственно, 5% (приводил выше) и 0,01%. Все остальные цифры от лукавого.
Ни в одной стране, насколько знаю, не проводились серьёзные репрезентативные исследования, позволяющие объективно оценить количество переболевших.
И, между прочим:
И ещё:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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