RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1334133513361337>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 22:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У нас в подъезде коронавирус. Сегодня приезжала спецбригада, всё хлоркой мыли.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6227
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:00

:twisted: К вечернему спору.
Есть понятие летальность и смертность.
Летальность = число смертей/число заболевших.
Смертность = число смертей/всё население.
Эти цифры для Германии, соответственно, 5% (приводил выше) и 0,01%. Все остальные цифры от лукавого.
Ни в одной стране, насколько знаю, не проводились серьёзные репрезентативные исследования, позволяющие объективно оценить количество переболевших.

И, между прочим:
В группы повышенного риска развития тяжелой болезни после заражения гриппом входят люди в возрасте 65 лет и старше, беременные женщины, дети младшего возраста, лица с ослабленным иммунитетом и лица с хроническими патологиями.

http://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/seasonal-influenza
И ещё:
Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%.

https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/q-a-similarities-and-differences-covid-19-and-influenza (в данном случае имеется ввиду именно летальность).

И последнее:
По статистике США, люди в возрасте 65 лет и старше умирают от гриппа намного чаще людей других возрастов: в этой возрастной группе случается до 89 % от всех смертей, связанных с гриппом

Из статьи "Грипп" в русской Вики.
Для сравнения исследователи приводят статистику летальности пандемического гриппа 2009 года H1N1 — она составила 0,02% по подтвержденным случаям заболевания.

https://m.hightech.plus/2020/03/31/srednyaya-smertnost-ot-koronavirusa-okazalas-v-69-raz-vishe-chem-pri-grippe
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 чер, 2020 23:30, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16623
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4483 раз.
Подякували: 4156 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:14

  freeze написав:Так а в чем противоречие ?
От 0 до 5 процентов.

никаких противоречий нет - цифры из всех источников говорят лишь о том что реальное число переболевших в разы больше чем официально зарегистрированых, а соответственно и реальный процент летальных случаев в разы меньше чем даёт "официальная" статистика...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4641
З нами з: 06.08.08
Подякував: 243 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:20

  ЛАД написав:Ни в одной стране, насколько знаю, не проводились серьёзные репрезентативные исследования, позволяющие объективно оценить количество переболевших.

а это значет что нет основания доверять "официальной" статистике по летальности? ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4641
З нами з: 06.08.08
Подякував: 243 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:Так а в чем противоречие ?
От 0 до 5 процентов.

никаких противоречий нет - цифры из всех источников говорят лишь о том что реальное число переболевших в разы больше чем официально зарегистрированых, а соответственно и реальный процент летальных случаев в разы меньше чем даёт "официальная" статистика...


Можно ли считать переболевшим человека, который не болел, не имел симптомов, он просто переносит инфекцию от одних к другим, как когда то знаменитая тифозная Мэри.
Будет ли у бессимтомников иммунитет хотя бы на пару месяцев ? Не факт. Уже отметили, чем легче переболел, действительно переболел, человек, тем меньше у него концентрация антител.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17056
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4209 раз.
Подякували: 6749 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  ЛАД написав:Ни в одной стране, насколько знаю, не проводились серьёзные репрезентативные исследования, позволяющие объективно оценить количество переболевших.

а это значет что нет основания доверять "официальной" статистике по летальности? ;)


Можно написать компромиссно.
Если у вас пропало обоняние, начался кашель и поднялась температура, то вы умрете с верояеостью 3-5 процентов.
Так будет корректно ?
Востаннє редагувалось freeze в Вів 02 чер, 2020 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17056
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4209 раз.
Подякували: 6749 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:33

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:Так а в чем противоречие ?
От 0 до 5 процентов.

никаких противоречий нет - цифры из всех источников говорят лишь о том что реальное число переболевших в разы больше чем официально зарегистрированых, а соответственно и реальный процент летальных случаев в разы меньше чем даёт "официальная" статистика...


Можно ли считать переболевшим человека, который не болел, не имел симптомов, он просто переносит инфекцию от одних к другим, как когда то знаменитая тифозная Мэри.
Будет ли у бессимтомников иммунитет хотя бы на пару месяцев ? Не факт. Уже отметили, чем легче переболел, действительно переболел, человек, тем меньше у него концентрация антител.

по оценкам специалистов примерно 50% переболело без каких либо симптомов заболевания, ещё около 40% переболело в лёгкой форме и лишь у 10% заболевание протекало в тяжёлой форме...

иммунитет человека зависит не только от наличия или концентрации антител... например в стрессовых ситуациях иммунитет снижается и постоянное нагнетания в СМИ и интернете как раз приводят с снижению колективного иммунитета и росту количества смертей...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4641
З нами з: 06.08.08
Подякував: 243 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:39

  freeze написав:Есть материальная статистика и есть домыслы-предположения.

а почему ваши домыслы более правильны чем мои? 3 месяца назад вы писали что нас ожидают горы трупов, а я вам писал, что в Украине есть более опасные заболевания и по прошествию 3 месяцев от реальной эпидемии туберкулёза умерло больше людей чем от мнимой этидемии коронавируса и это самая что ни на есть материальная статистика...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4641
З нами з: 06.08.08
Подякував: 243 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:41

  freeze написав:Можно написать компромиссно.
Если у вас пропало обоняние, начался кашель и поднялась температура, то вы умрете с верояеостью 3-5 процентов.
Так будет корректно ?

как я писал выше эти проценты в разы завышены...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4641
З нами з: 06.08.08
Подякував: 243 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:43

  Тракторист написав:
  freeze написав:Есть материальная статистика и есть домыслы-предположения.

а почему ваши домыслы более правильны чем мои? 3 месяца назад вы писали что нас ожидают горы трупов, а я вам писал, что в Украине есть более опасные заболевания и по прошествию 3 месяцев от реальной эпидемии туберкулёза умерло больше людей чем от мнимой этидемии коронавируса и это самая что ни на есть материальная статистика...

А от эпидемии вакцинации от теневого правительства умрет по словам специалистов 50% населения ))) они 500 карточек иллюминатов покажут всем и всё, будущее предрешено )))
Востаннє редагувалось stm в Вів 02 чер, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 04.03.15
Подякував: 63 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1334133513361337>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6975 1566576
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 чер, 2020 12:20
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.