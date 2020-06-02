К вечернему спору. Есть понятие летальность и смертность. Летальность = число смертей/число заболевших. Смертность = число смертей/всё население. Эти цифры для Германии, соответственно, 5% (приводил выше) и 0,01%. Все остальные цифры от лукавого. Ни в одной стране, насколько знаю, не проводились серьёзные репрезентативные исследования, позволяющие объективно оценить количество переболевших.
И, между прочим:
В группы повышенного риска развития тяжелой болезни после заражения гриппом входят люди в возрасте 65 лет и старше, беременные женщины, дети младшего возраста, лица с ослабленным иммунитетом и лица с хроническими патологиями.
freeze написав:Так а в чем противоречие ? От 0 до 5 процентов.
никаких противоречий нет - цифры из всех источников говорят лишь о том что реальное число переболевших в разы больше чем официально зарегистрированых, а соответственно и реальный процент летальных случаев в разы меньше чем даёт "официальная" статистика...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
freeze написав:Так а в чем противоречие ? От 0 до 5 процентов.
никаких противоречий нет - цифры из всех источников говорят лишь о том что реальное число переболевших в разы больше чем официально зарегистрированых, а соответственно и реальный процент летальных случаев в разы меньше чем даёт "официальная" статистика...
Можно ли считать переболевшим человека, который не болел, не имел симптомов, он просто переносит инфекцию от одних к другим, как когда то знаменитая тифозная Мэри. Будет ли у бессимтомников иммунитет хотя бы на пару месяцев ? Не факт. Уже отметили, чем легче переболел, действительно переболел, человек, тем меньше у него концентрация антител.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Так а в чем противоречие ? От 0 до 5 процентов.
никаких противоречий нет - цифры из всех источников говорят лишь о том что реальное число переболевших в разы больше чем официально зарегистрированых, а соответственно и реальный процент летальных случаев в разы меньше чем даёт "официальная" статистика...
Можно ли считать переболевшим человека, который не болел, не имел симптомов, он просто переносит инфекцию от одних к другим, как когда то знаменитая тифозная Мэри. Будет ли у бессимтомников иммунитет хотя бы на пару месяцев ? Не факт. Уже отметили, чем легче переболел, действительно переболел, человек, тем меньше у него концентрация антител.
по оценкам специалистов примерно 50% переболело без каких либо симптомов заболевания, ещё около 40% переболело в лёгкой форме и лишь у 10% заболевание протекало в тяжёлой форме...
иммунитет человека зависит не только от наличия или концентрации антител... например в стрессовых ситуациях иммунитет снижается и постоянное нагнетания в СМИ и интернете как раз приводят с снижению колективного иммунитета и росту количества смертей...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
freeze написав:Есть материальная статистика и есть домыслы-предположения.
а почему ваши домыслы более правильны чем мои? 3 месяца назад вы писали что нас ожидают горы трупов, а я вам писал, что в Украине есть более опасные заболевания и по прошествию 3 месяцев от реальной эпидемии туберкулёза умерло больше людей чем от мнимой этидемии коронавируса и это самая что ни на есть материальная статистика...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
freeze написав:Есть материальная статистика и есть домыслы-предположения.
а почему ваши домыслы более правильны чем мои? 3 месяца назад вы писали что нас ожидают горы трупов, а я вам писал, что в Украине есть более опасные заболевания и по прошествию 3 месяцев от реальной эпидемии туберкулёза умерло больше людей чем от мнимой этидемии коронавируса и это самая что ни на есть материальная статистика...
А от эпидемии вакцинации от теневого правительства умрет по словам специалистов 50% населения ))) они 500 карточек иллюминатов покажут всем и всё, будущее предрешено )))
Востаннє редагувалось stm в Вів 02 чер, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.