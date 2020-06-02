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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:43
Тракторист написав: freeze написав:
Есть материальная статистика и есть домыслы-предположения.
а почему ваши домыслы более правильны чем мои? 3 месяца назад вы писали что нас ожидают горы трупов, а я вам писал, что в Украине есть более опасные заболевания и по прошествию 3 месяцев от реальной эпидемии туберкулёза умерло больше людей чем от мнимой этидемии коронавируса и это самая что ни на есть материальная статистика...
У меня нет своих домыслов, у вас путаница с определениями.
Официальный тесты, институт Коха, печать, справка.
А на чем основаны ваши домыслы ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 23:45
Тракторист написав: freeze написав:
Можно написать компромиссно.
Если у вас пропало обоняние, начался кашель и поднялась температура, то вы умрете с верояеостью 3-5 процентов.
Так будет корректно ?
как я писал выше эти проценты в разы завышены...
Это вы эти проценты завысили или занизили?
Инфу откуда черпаете, из ютуба, секты античипирования ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 23:46
freeze написав: Тракторист написав: freeze написав:
Есть материальная статистика и есть домыслы-предположения.
а почему ваши домыслы более правильны чем мои? 3 месяца назад вы писали что нас ожидают горы трупов, а я вам писал, что в Украине есть более опасные заболевания и по прошествию 3 месяцев от реальной эпидемии туберкулёза умерло больше людей чем от мнимой этидемии коронавируса и это самая что ни на есть материальная статистика...
У меня нет своих домыслов, у вас путаница с определениями.
Официальный тесты, институт Коха, печать, справка.
А на чем основаны ваши домыслы ?
на мнении специалистов, здравом смысле и логике...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Вів 02 чер, 2020 23:49
То, что в Украине нет гор трупов нужно благодарить дремучесть международных пассажиропотоков вот и всё.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 23:49
Тракторист написав: freeze написав:
У меня нет своих домыслов, у вас путаница с определениями.
Официальный тесты, институт Коха, печать, справка.
А на чем основаны ваши домыслы ?
на мнении специалистов, здравом смысле и логике...
Я понял, в ведущем институте вирусологии Германии работают профаны, а специалисты это в ютубе
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 23:53
juristkostya написав:
Вот на кой, я извиняюсь, хрен нужны такие статьи??
...
Ляшко же дал вам всем официальный ответ публично в интерьвю -
"Коли ми закривали у свій час парки, робили обприскування доріг, це знову ж таки було питання не стільки впливу на епідемічний процес, скільки на психологічний процес. Закриття парків, немає такого відчуття, що все безпечно, люди більше психологічно готувалися до того, що треба дотримуватися карантину. Відчуття тривоги", - пояснив Ляшко.
Потім, коли починаєш аналізувати, почали спілкуватися через послів з епідеміологами, вони розповідали, що люди не бачать, це невидима інфекція, то потрібно створити психологічний якийсь ефект. І завдяки цьому психологічному ефекту в людей з'являлося відчуття небезпеки і дотримання карантинних заходів, які запроваджувалися урядом
Востаннє редагувалось yama
в Вів 02 чер, 2020 23:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 23:55
freeze написав:
Я понял, в ведущем институте вирусологии Германии работают профаны, а специалисты это в ютубе
месяц назад в Германии началось массовое тестирование на антитела, вот когда эти иследования будут закончены можно будет судить насколько были правы отдельные специалиста из ведущего института вирусологии...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:03
Тракторист написав: freeze написав:
Я понял, в ведущем институте вирусологии Германии работают профаны, а специалисты это в ютубе
месяц назад в Германии началось массовое тестирование на антитела, вот когда эти иследования будут закончены можно будет судить насколько были правы отдельные специалиста из ведущего института вирусологии...
И что там будет сверхьестественного ?
Понятно, что общее число столкнувшихся с вирусом (переносчики＋заболевшие) больше, чем заболевших.
И дело совсем не в процентах, проценты вещь безликая.
Дело в том, что за последние несколько месяцев умерло 380 000 человек от коронавируса, гораздо больше, чем от вашего любимого туберкулеза и лихорадки Эбола вместе взятых.
Востаннє редагувалось freeze
в Сер 03 чер, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:11
Тракторист написав: ЛАД написав:
Ни в одной стране, насколько знаю, не проводились серьёзные репрезентативные исследования, позволяющие объективно оценить количество переболевших.
а это значет что нет основания доверять "официальной" статистике по летальности?
Перечитайте, пожалуйста, мой предыдущий пост, который Вы процитировали. Я там добавил несколько цитат для сравнения с гриппом.
Надеюсь, Вы не станете утверждать, что при эпидемиях гриппа фиксируются (обнаруживаются) все заболевшие и нет людей, которые перенесли его на ногах, приняли таблетку (в лучшем случае) и к врачам не обращались.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 00:22
ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ!
Уже как-то задавал вопрос - капча это инициатива форума?
Сначала задалбывали картинками, только что выскочило новое: "введите слова, изображенные на картинке". Слова чомусь не на державній мові і навіть не по-русски, а на английском. Да ещё написано так, что глаза сломать можно. Особенно на телефоне.
Вы поставили задачу резко уменьшить количество пишущих?
Учтите, что троллей и тех, для кого это работа, вы капчами не отпугнёте, они продолжат писать. А нормальные люди могут и плюнуть.
Вы этого добиваетесь?
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