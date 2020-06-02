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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1335133613371338

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 01:09

  ЛАД написав:ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ!
Уже как-то задавал вопрос - капча это инициатива форума?
Сначала задалбывали картинками, только что выскочило новое: "введите слова, изображенные на картинке". Слова чомусь не на державній мові і навіть не по-русски, а на английском. Да ещё написано так, что глаза сломать можно. Особенно на телефоне.
Вы поставили задачу резко уменьшить количество пишущих?
Учтите, что троллей и тех, для кого это работа, вы капчами не отпугнёте, они продолжат писать. А нормальные люди могут и плюнуть.
Вы этого добиваетесь?

Капча это защита от ботов, а не тролей ;) и очень даже неплохая весчь :)
stm
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