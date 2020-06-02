ЛАД написав:ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ!
Уже как-то задавал вопрос - капча это инициатива форума?
Сначала задалбывали картинками, только что выскочило новое: "введите слова, изображенные на картинке". Слова чомусь не на державній мові і навіть не по-русски, а на английском. Да ещё написано так, что глаза сломать можно. Особенно на телефоне.
Вы поставили задачу резко уменьшить количество пишущих?
Учтите, что троллей и тех, для кого это работа, вы капчами не отпугнёте, они продолжат писать. А нормальные люди могут и плюнуть.
Вы этого добиваетесь?
Капча это защита от ботов, а не тролей и очень даже неплохая весчь