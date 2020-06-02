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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1336133713381339>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Украина.
+ 482 за сутки
Эта музыка будет вечной(с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.repubblica.it/politica/2020 ... 257969502/

Италия с 15 июня начинает впускать граждан стран, НЕ входящих в ЕС.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:54

  juristkostya написав:https://www.repubblica.it/politica/2020/05/29/news/fase_2_confermato_3_giugno_anche_per_apertura_frontiere_nazionali_a_paesi_ue-257969502/

Италия с 15 июня начинает впускать граждан стран, НЕ входящих в ЕС.


Удачное решение :mrgreen:
Бразильцам-коронавирусникам тесно уже в Бразилии.

Старый анекдот про товарищей, которые хотят снять проституток. Но один из них, осторожный говорит, что тут на районе 50 процентов проституток больны СПИДом, 50 процентов больны туберкулёзом.
Второй, энергичный, отвечает - значит берём тех, кто кашляет. :mrgreen:
ЗЫ. Второй видимо был итальянцем :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:57

  juristkostya написав:https://www.repubblica.it/politica/2020/05/29/news/fase_2_confermato_3_giugno_anche_per_apertura_frontiere_nazionali_a_paesi_ue-257969502/

Италия с 15 июня начинает впускать граждан стран, НЕ входящих в ЕС.

А что, уже "победили" корону?
А как же "горы трупов на улицах"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:22

Вакцина

Интересная статься о том когда возможно появится вакцина.
https://ru.krymr.com/a/vakcina-protiv-c ... 46555.html
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:26

  Вкладчик1234 написав:
  juristkostya написав:https://www.repubblica.it/politica/2020/05/29/news/fase_2_confermato_3_giugno_anche_per_apertura_frontiere_nazionali_a_paesi_ue-257969502/

Италия с 15 июня начинает впускать граждан стран, НЕ входящих в ЕС.

А что, уже "победили" корону?
А как же "горы трупов на улицах"?

Что за ирония. Их что, не было? Не на улицах, конечно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:32

  Hotab написав:Что за ирония. Их что, не было? Не на улицах, конечно.

Люди всегда умирали, в т.ч. от эпидемий.
И даже от голода.
Но что-то весь мир от этого не останавливался
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Coronavirus latest: Architect of Sweden’s no-lockdown policy admits it was a mistake

https://www.ft.com/content/a67b6326-723 ... 11d3f38a6c
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:35

  freeze написав:Можно написать компромиссно.
Если у вас пропало обоняние, начался кашель и поднялась температура, то вы умрете с верояеостью 3-5 процентов.
Так будет корректно ?

Не верно. Такое утверждение не репрезентативное. Это то же самое, что написать, что с вероятностью 18% вы китаец, т.к. 18% населения планеты - жители Китая. По-этому нужно учитывать значащие факторы. Например, в Китае будет китайцев около 100%, в Украине около 0%.

Так и с коронавирусом. Для людей разного возраста, пола, с разными хроническими заболеваниями, вероятность смерти различается на много порядков. Нельзя сказать, что если заразился, умрёшь с вероятностью 3-5%, т.к. если тебе меньше 40 лет, вероятность умереть будет 0%, а если больше 80 лет, то 15%

Вот, например, есть калькулятор, который учитывает известные факторы (перевод кривой, по-этому лучше использовать английский):
https://www.covid19survivalcalculator.com/uk/calculator

Для меня, он показал такой результат:
https://www.covid19survivalcalculator.c ... ale/5/0.05
Якщо інфіковані, ми оцінюємо, що у вас є 0.05% шанс вмираючого КОВІД-19
Імовірність виживання 99.998%
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Сер 03 чер, 2020 09:40, всього редагувалось 2 разів.
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  freeze написав:Украина.
+ 482 за сутки
Эта музыка будет вечной(с)


Та це дійсно якась просто хрень !
Що у нас , що у поляків ... Єдине , що трохи тішить - у шведів все-таки гірше набагато ...
Звернув увагу на Португалію - у них якось дивно - конкретний пік десь у квітні , а потім вийшли на "поличку" і так і все стоїть стабільно ... Майже як у нас ...
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