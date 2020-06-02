Украина.
+ 482 за сутки
Эта музыка будет вечной(с)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 08:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Украина.
+ 482 за сутки
Эта музыка будет вечной(с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 08:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Италия с 15 июня начинает впускать граждан стран, НЕ входящих в ЕС.
Додано: Сер 03 чер, 2020 08:54
Удачное решение
Бразильцам-коронавирусникам тесно уже в Бразилии.
Старый анекдот про товарищей, которые хотят снять проституток. Но один из них, осторожный говорит, что тут на районе 50 процентов проституток больны СПИДом, 50 процентов больны туберкулёзом.
Второй, энергичный, отвечает - значит берём тех, кто кашляет.
ЗЫ. Второй видимо был итальянцем
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 08:57
А что, уже "победили" корону?
А как же "горы трупов на улицах"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:22
Вакцина
Интересная статься о том когда возможно появится вакцина.
Life is good.
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:26
Что за ирония. Их что, не было? Не на улицах, конечно.
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:32
Люди всегда умирали, в т.ч. от эпидемий.
И даже от голода.
Но что-то весь мир от этого не останавливался
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Coronavirus latest: Architect of Sweden’s no-lockdown policy admits it was a mistake
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:35
Не верно. Такое утверждение не репрезентативное. Это то же самое, что написать, что с вероятностью 18% вы китаец, т.к. 18% населения планеты - жители Китая. По-этому нужно учитывать значащие факторы. Например, в Китае будет китайцев около 100%, в Украине около 0%.
Так и с коронавирусом. Для людей разного возраста, пола, с разными хроническими заболеваниями, вероятность смерти различается на много порядков. Нельзя сказать, что если заразился, умрёшь с вероятностью 3-5%, т.к. если тебе меньше 40 лет, вероятность умереть будет 0%, а если больше 80 лет, то 15%
Вот, например, есть калькулятор, который учитывает известные факторы (перевод кривой, по-этому лучше использовать английский):
Для меня, он показал такой результат:
Якщо інфіковані, ми оцінюємо, що у вас є 0.05% шанс вмираючого КОВІД-19
Імовірність виживання 99.998%
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Сер 03 чер, 2020 09:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:37
Та це дійсно якась просто хрень !
Що у нас , що у поляків ... Єдине , що трохи тішить - у шведів все-таки гірше набагато ...
Звернув увагу на Португалію - у них якось дивно - конкретний пік десь у квітні , а потім вийшли на "поличку" і так і все стоїть стабільно ... Майже як у нас ...
Зараз переглядають цей форум: adeges, Puente, safonovstanislav і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|