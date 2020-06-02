Додано: Сер 03 чер, 2020 09:35

freeze написав: Можно написать компромиссно.

Если у вас пропало обоняние, начался кашель и поднялась температура, то вы умрете с верояеостью 3-5 процентов.

Так будет корректно ? Можно написать компромиссно.Если у вас пропало обоняние, начался кашель и поднялась температура, то вы умрете с верояеостью 3-5 процентов.Так будет корректно ?

Не верно. Такое утверждение не репрезентативное. Это то же самое, что написать, что с вероятностью 18% вы китаец, т.к. 18% населения планеты - жители Китая. По-этому нужно учитывать значащие факторы. Например, в Китае будет китайцев около 100%, в Украине около 0%.Так и с коронавирусом. Для людей разного возраста, пола, с разными хроническими заболеваниями, вероятность смерти различается на много порядков. Нельзя сказать, что если заразился, умрёшь с вероятностью 3-5%, т.к. если тебе меньше 40 лет, вероятность умереть будет 0%, а если больше 80 лет, то 15%Вот, например, есть калькулятор, который учитывает известные факторы (перевод кривой, по-этому лучше использовать английский):Для меня, он показал такой результат: