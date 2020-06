Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 1336133713381339 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 228 Додано: Сер 03 чер, 2020 09:40 Puente написав: freeze написав: Украина.

+ 482 за сутки

Эта музыка будет вечной(с) Украина.+ 482 за суткиЭта музыка будет вечной(с)



Та це дійсно якась просто хрень !

Що у нас , що у поляків ... Єдине , що трохи тішить - у шведів все-таки гірше набагато ...

Звернув увагу на Португалію - у них якось дивно - конкретний пік десь у квітні , а потім вийшли на "поличку" і так і все стоїть стабільно ... Майже як у нас ... Та це дійсно якась просто хрень !Що у нас , що у поляків ... Єдине , що трохи тішить - у шведів все-таки гірше набагато ...Звернув увагу на Португалію - у них якось дивно - конкретний пік десь у квітні , а потім вийшли на "поличку" і так і все стоїть стабільно ... Майже як у нас ...



почему хрень. через 2 недели будет 1000+, если мерять не станут еще меньше

еще не обновилась инфо по количеству тестов вчера. если получили 482 на 7000 тестов, то это огого почему хрень. через 2 недели будет 1000+, если мерять не станут еще меньшееще не обновилась инфо по количеству тестов вчера. если получили 482 на 7000 тестов, то это огого It takes little for me to say

Уже как-то задавал вопрос - капча это инициатива форума?

Сначала задалбывали картинками, только что выскочило новое: "введите слова, изображенные на картинке". Слова чомусь не на державній мові і навіть не по-русски, а на английском. Да ещё написано так, что глаза сломать можно. Особенно на телефоне.

Вы поставили задачу резко уменьшить количество пишущих?

Учтите, что троллей и тех, для кого это работа, вы капчами не отпугнёте, они продолжат писать. А нормальные люди могут и плюнуть.

Вы этого добиваетесь? Уже как-то задавал вопрос - капча это инициатива форума?Сначала задалбывали картинками, только что выскочило новое: "введите слова, изображенные на картинке". Слова чомусь не на державній мові і навіть не по-русски, а на английском. Да ещё написано так, что глаза сломать можно. Особенно на телефоне.Вы поставили задачу резко уменьшить количество пишущих?Учтите, что троллей и тех, для кого это работа, вы капчами не отпугнёте, они продолжат писать. А нормальные люди могут и плюнуть.Выдобиваетесь?

Люди всегда умирали, в т.ч. от эпидемий.

И даже от голода.

Но что-то весь мир от этого не останавливался Люди всегда умирали, в т.ч. от эпидемий.И даже от голода.Но что-то весь мир от этого не останавливался



Тут питання в іншому - все правильно - але так є десь там - не у нас , до нас не дістане і нас не стосується ...

Ви ж не дуже ( це так - м"яко ) цікавитеся життям ( політичним , економічним , чи ще якимсь ) десь в країнах центральної Африки ? Чи там Уругваєм чи Парагваєм , не кажучи вже про Еквадор ...

А Ви впевнені , що Ви не в зоні ризику ? Може Ви просто недообстежені ? Чи Ви по-простому - фаталіст ? Puente Повідомлень: 3205 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 09:48 Puente написав: А вірус "підняли на прапор" через можливості ( нехай вони тільки частково збуваються ) ... А вірус "підняли на прапор" через можливості ( нехай вони тільки частково збуваються ) ...

Я понял о каких "можливостях" Вы говорите.



Италия с 15 июня начинает впускать граждан стран, НЕ входящих в ЕС. https://www.repubblica.it/politica/2020/05/29/news/fase_2_confermato_3_giugno_anche_per_apertura_frontiere_nazionali_a_paesi_ue-257969502/Италия с 15 июня начинает впускать граждан стран, НЕ входящих в ЕС.

А что, уже "победили" корону?

А как же "горы трупов на улицах"? А что, уже "победили" корону?А как же "горы трупов на улицах"?

Курортный сезон. До приезда туристов трупы с пляжей уже вывезут.

Для меня, он показал такой результат:

https://www.covid19survivalcalculator.c ... ale/5/0.05

Якщо інфіковані, ми оцінюємо, що у вас є 0.05% шанс вмираючого КОВІД-19

Імовірність виживання 99.998% Для меня, он показал такой результат:



Может он и переболел уже 3 раза - но кому это интересно?

У нас тестируют кого-то кроме "ылиты" и "группы риска"?

Я понял о каких "можливостях" Вы говорите.



А я думаю, что корону подняли через "можливості" пилить бюджет, и ограничивать права граждан аналогично АТО, ССО,и т.д. Я понял о каких "можливостях" Вы говорите.А я думаю, что корону подняли через "можливості" пилить бюджет, и ограничивать права граждан аналогично АТО, ССО,и т.д.



Ну - як варіант всесвітньої змови ( навіть полегшений ) - цілком можливо ...

