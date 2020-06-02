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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1336133713381339

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:40

  Puente написав:
  freeze написав:Украина.
+ 482 за сутки
Эта музыка будет вечной(с)


Та це дійсно якась просто хрень !
Що у нас , що у поляків ... Єдине , що трохи тішить - у шведів все-таки гірше набагато ...
Звернув увагу на Португалію - у них якось дивно - конкретний пік десь у квітні , а потім вийшли на "поличку" і так і все стоїть стабільно ... Майже як у нас ...


почему хрень. через 2 недели будет 1000+, если мерять не станут еще меньше
еще не обновилась инфо по количеству тестов вчера. если получили 482 на 7000 тестов, то это огого
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:43

  ЛАД написав:ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ!
Уже как-то задавал вопрос - капча это инициатива форума?
Сначала задалбывали картинками, только что выскочило новое: "введите слова, изображенные на картинке". Слова чомусь не на державній мові і навіть не по-русски, а на английском. Да ещё написано так, что глаза сломать можно. Особенно на телефоне.
Вы поставили задачу резко уменьшить количество пишущих?
Учтите, что троллей и тех, для кого это работа, вы капчами не отпугнёте, они продолжат писать. А нормальные люди могут и плюнуть.
Вы этого добиваетесь?

И модераторы капчу проходят. Пока везет, удается убедить, что я человек. :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:43

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:Что за ирония. Их что, не было? Не на улицах, конечно.

Люди всегда умирали, в т.ч. от эпидемий.
И даже от голода.
Но что-то весь мир от этого не останавливался


Тут питання в іншому - все правильно - але так є десь там - не у нас , до нас не дістане і нас не стосується ...
Ви ж не дуже ( це так - м"яко ) цікавитеся життям ( політичним , економічним , чи ще якимсь ) десь в країнах центральної Африки ? Чи там Уругваєм чи Парагваєм , не кажучи вже про Еквадор ...
А вірус "підняли на прапор" через можливості ( нехай вони тільки частково збуваються ) ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:46

safonovstanislav
А Ви впевнені , що Ви не в зоні ризику ? Може Ви просто недообстежені ? Чи Ви по-простому - фаталіст ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:48

  Puente написав:А вірус "підняли на прапор" через можливості ( нехай вони тільки частково збуваються ) ...

Я понял о каких "можливостях" Вы говорите.

А я думаю, что корону подняли через "можливості" пилить бюджет, и ограничивать права граждан аналогично АТО, ССО,и т.д.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:49

  Вкладчик1234 написав:
  juristkostya написав:https://www.repubblica.it/politica/2020/05/29/news/fase_2_confermato_3_giugno_anche_per_apertura_frontiere_nazionali_a_paesi_ue-257969502/

Италия с 15 июня начинает впускать граждан стран, НЕ входящих в ЕС.

А что, уже "победили" корону?
А как же "горы трупов на улицах"?

Курортный сезон. До приезда туристов трупы с пляжей уже вывезут.
Черногория, например, вообще победила коронавирус, и, думаю, даже толпы туристов не изменят ситуацию
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:50

  adeges написав:
  Puente написав:
  freeze написав:Украина.
+ 482 за сутки
Эта музыка будет вечной(с)


Та це дійсно якась просто хрень !
Що у нас , що у поляків ... Єдине , що трохи тішить - у шведів все-таки гірше набагато ...
Звернув увагу на Португалію - у них якось дивно - конкретний пік десь у квітні , а потім вийшли на "поличку" і так і все стоїть стабільно ... Майже як у нас ...


почему хрень. через 2 недели будет 1000+, если мерять не станут еще меньше
еще не обновилась инфо по количеству тестов вчера. если получили 482 на 7000 тестов, то это огого


Та просто це таки дійсно процес нескінченний - і навіть не так важливо , скільки конкретно хворих , скільки питання - і це колись офіційно закінчать ? Чи будуть тягнути кота за хвіст - поки просто набридне ? В деяких фірмах , які перейшли на віддалений режим вже говорять - можете орієнтуватися на таку роботу до Нового Року ...
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:50

  safonovstanislav написав:
Для меня, он показал такой результат:
https://www.covid19survivalcalculator.c ... ale/5/0.05
Якщо інфіковані, ми оцінюємо, що у вас є 0.05% шанс вмираючого КОВІД-19
Імовірність виживання 99.998%


молодость, она такая. а теперь посчитайте эти цифры для тестя, тещи, мамы, папы, деда и и бабы. их всех давно видели?
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:52

  Puente написав:А Ви впевнені , що Ви не в зоні ризику ? Може Ви просто недообстежені ? Чи Ви по-простому - фаталіст ?

Может он и переболел уже 3 раза - но кому это интересно? :)
У нас тестируют кого-то кроме "ылиты" и "группы риска"?
Или статистика хоть что-то отражает?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:53

  Вкладчик1234 написав:
  Puente написав:А вірус "підняли на прапор" через можливості ( нехай вони тільки частково збуваються ) ...

Я понял о каких "можливостях" Вы говорите.

А я думаю, что корону подняли через "можливості" пилить бюджет, и ограничивать права граждан аналогично АТО, ССО,и т.д.


Ну - як варіант всесвітньої змови ( навіть полегшений ) - цілком можливо ...
Всі уряди над цим працюють - наші тут просто нам близькі - а так реально ніякій владі свобода , рівність , прозорість і безкорупційність точно не подобається ...
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