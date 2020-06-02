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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:40
Puente написав: freeze написав:
Украина.
+ 482 за сутки
Эта музыка будет вечной(с)
Та це дійсно якась просто хрень !
Що у нас , що у поляків ... Єдине , що трохи тішить - у шведів все-таки гірше набагато ...
Звернув увагу на Португалію - у них якось дивно - конкретний пік десь у квітні , а потім вийшли на "поличку" і так і все стоїть стабільно ... Майже як у нас ...
почему хрень. через 2 недели будет 1000+, если мерять не станут еще меньше
еще не обновилась инфо по количеству тестов вчера. если получили 482 на 7000 тестов, то это огого
It takes little for me to say
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adeges
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:43
ЛАД написав:ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ!
Уже как-то задавал вопрос - капча это инициатива форума?
Сначала задалбывали картинками, только что выскочило новое: "введите слова, изображенные на картинке". Слова чомусь не на державній мові і навіть не по-русски, а на английском. Да ещё написано так, что глаза сломать можно. Особенно на телефоне.
Вы поставили задачу резко уменьшить количество пишущих?
Учтите, что троллей и тех, для кого это работа, вы капчами не отпугнёте, они продолжат писать. А нормальные люди могут и плюнуть.
Вы этого
добиваетесь?
И модераторы капчу проходят. Пока везет, удается убедить, что я человек.
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Faceless
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:43
Вкладчик1234 написав: Hotab написав:
Что за ирония. Их что, не было? Не на улицах, конечно.
Люди всегда умирали, в т.ч. от эпидемий.
И даже от голода.
Но что-то весь мир от этого не останавливался
Тут питання в іншому - все правильно - але так є десь там - не у нас , до нас не дістане і нас не стосується ...
Ви ж не дуже ( це так - м"яко ) цікавитеся життям ( політичним , економічним , чи ще якимсь ) десь в країнах центральної Африки ? Чи там Уругваєм чи Парагваєм , не кажучи вже про Еквадор ...
А вірус "підняли на прапор" через можливості ( нехай вони тільки частково збуваються ) ...
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Puente
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:46
safonovstanislav
А Ви впевнені , що Ви не в зоні ризику ? Може Ви просто недообстежені ? Чи Ви по-простому - фаталіст ?
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Puente
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:48
Puente написав:
А вірус "підняли на прапор" через можливості ( нехай вони тільки частково збуваються ) ...
Я понял о каких "можливостях" Вы говорите.
А я думаю, что корону подняли через "можливості" пилить бюджет, и ограничивать права граждан аналогично АТО, ССО,и т.д.
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:49
Вкладчик1234 написав: juristkostya написав:
https://www.repubblica.it/politica/2020/05/29/news/fase_2_confermato_3_giugno_anche_per_apertura_frontiere_nazionali_a_paesi_ue-257969502/
Италия с 15 июня начинает впускать граждан стран, НЕ входящих в ЕС.
А что, уже "победили" корону?
А как же "горы трупов на улицах"?
Курортный сезон. До приезда туристов трупы с пляжей уже вывезут.
Черногория, например, вообще победила коронавирус, и, думаю, даже толпы туристов не изменят ситуацию
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safonovstanislav
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:50
adeges написав: Puente написав: freeze написав:
Украина.
+ 482 за сутки
Эта музыка будет вечной(с)
Та це дійсно якась просто хрень !
Що у нас , що у поляків ... Єдине , що трохи тішить - у шведів все-таки гірше набагато ...
Звернув увагу на Португалію - у них якось дивно - конкретний пік десь у квітні , а потім вийшли на "поличку" і так і все стоїть стабільно ... Майже як у нас ...
почему хрень. через 2 недели будет 1000+, если мерять не станут еще меньше
еще не обновилась инфо по количеству тестов вчера. если получили 482 на 7000 тестов, то это огого
Та просто це таки дійсно процес нескінченний - і навіть не так важливо , скільки конкретно хворих , скільки питання - і це колись офіційно закінчать ? Чи будуть тягнути кота за хвіст - поки просто набридне ? В деяких фірмах , які перейшли на віддалений режим вже говорять - можете орієнтуватися на таку роботу до Нового Року ...
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Puente
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:50
молодость, она такая. а теперь посчитайте эти цифры для тестя, тещи, мамы, папы, деда и и бабы. их всех давно видели?
It takes little for me to say
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adeges
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:52
Puente написав:
А Ви впевнені , що Ви не в зоні ризику ? Може Ви просто недообстежені ? Чи Ви по-простому - фаталіст ?
Может он и переболел уже 3 раза - но кому это интересно?
У нас тестируют кого-то кроме "ылиты" и "группы риска"?
Или статистика хоть что-то отражает?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 03 чер, 2020 09:53
Вкладчик1234 написав: Puente написав:
А вірус "підняли на прапор" через можливості ( нехай вони тільки частково збуваються ) ...
Я понял о каких "можливостях" Вы говорите.
А я думаю, что корону подняли через "можливості" пилить бюджет, и ограничивать права граждан аналогично АТО, ССО,и т.д.
Ну - як варіант всесвітньої змови ( навіть полегшений ) - цілком можливо ...
Всі уряди над цим працюють - наші тут просто нам близькі - а так реально ніякій владі свобода , рівність , прозорість і безкорупційність точно не подобається ...
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