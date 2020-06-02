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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 13381339134013411342>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 09:58

  adeges написав:а теперь посчитайте эти цифры для тещи


Черный юмор однако :-)
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:00

  adeges написав:
  safonovstanislav написав:
Для меня, он показал такой результат:
https://www.covid19survivalcalculator.c ... ale/5/0.05
Якщо інфіковані, ми оцінюємо, що у вас є 0.05% шанс вмираючого КОВІД-19
Імовірність виживання 99.998%


молодость, она такая. а теперь посчитайте эти цифры для тестя, тещи, мамы, папы, деда и и бабы. их всех давно видели?

Вот, например, для мамы
https://www.covid19survivalcalculator.c ... e/26/0.582
Якщо інфіковані, ми оцінюємо, що у вас є 0.582% шанс
вмираючого КОВІД-19.
Імовірність виживання 99.849%

Бабушки и дедушки уже давно поумирали. Это же Украина. Тут долго не живут.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:06

  Puente написав:safonovstanislav
А Ви впевнені , що Ви не в зоні ризику ? Може Ви просто недообстежені ? Чи Ви по-простому - фаталіст ?

Просто вероятности смерти чрезвычайно низкие, чтоб о них хоть немного беспокоиться
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 24823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 03 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки. Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1050 випадків;
Волинська область — 959 випадків;
Дніпропетровська область — 950 випадків;
Донецька область — 166 випадків;
Житомирська область — 780 випадків;
Закарпатська область — 1236 випадків;
Запорізька область — 463 випадки;
Івано-Франківська область — 1465 випадків;
Кіровоградська область — 523 випадки;
м. Київ — 3133 випадки;
Київська область — 1652 випадки;
Львівська область — 1830 випадків;
Луганська область — 49 випадків;
Миколаївська область — 295 випадків;
Одеська область — 913 випадків;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1873 випадки;
Сумська область — 174 випадки;
Тернопільська область — 1200 випадків;
Харківська область — 1131 випадок;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 469 випадків;
Чернівецька область — 3442 випадки;
Черкаська область — 416 випадків;
Чернігівська область — 203 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Почему-то перестали писать, сколько тестов сделано за сутки. :(
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:11

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Можно написать компромиссно.
Если у вас пропало обоняние, начался кашель и поднялась температура, то вы умрете с верояеостью 3-5 процентов.
Так будет корректно ?

Не верно. Такое утверждение не репрезентативное. Это то же самое, что написать, что с вероятностью 18% вы китаец, т.к. 18% населения планеты - жители Китая. По-этому нужно учитывать значащие факторы. Например, в Китае будет китайцев около 100%, в Украине около 0%.

Так и с коронавирусом. Для людей разного возраста, пола, с разными хроническими заболеваниями, вероятность смерти различается на много порядков. Нельзя сказать, что если заразился, умрёшь с вероятностью 3-5%, т.к. если тебе меньше 40 лет, вероятность умереть будет 0%, а если больше 80 лет, то 15%


Мы говорим в среднем по человечеству, поэтому данное утверждение о 3-5 % на огромном статистическом уже пройденном материале является абсолютно верным. То что вы говорите, лишь подпукты по каким-то подгруппам, которые в целом дают общую среднюю.

Это всё равно, что говорить, что средняя зарплата в стране не верная.
Показатель средней зарплаты верный, но есть еще и другое множество показателей медианная зарплата, средняя зарплата в банковском секторе и тд и тп
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Синево можно сдать на антитела - 1230 грн стоит.
https://www.synevo.ua/ua/order?utm_sour ... gn=covid19
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:14

  Puente написав:В деяких фірмах , які перейшли на віддалений режим вже говорять - можете орієнтуватися на таку роботу до Нового Року ...


В моей головной конторе - оффпредставительстве западной фирме в Украине, решили не заморачиваться и продлили удалёнку для всех сотрудников еще до 1 июля.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:20

  freeze написав:
  Puente написав:В деяких фірмах , які перейшли на віддалений режим вже говорять - можете орієнтуватися на таку роботу до Нового Року ...


В моей головной конторе - оффпредставительстве западной фирме в Украине, решили не заморачиваться и продлили удалёнку для всех сотрудников еще до 1 июля.


за время карантина сменил работу. обе чисто беловоротничковые, очень похожие. на старом месте - жесткая удаленка - нужно обоснование появления в офисе. на новом - не жесткая - кто хочет, выходит в офис по предварительному уведомлению. в офисе все - без масок. напрягает мягко говоря
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:22

  varlo написав:Почему-то перестали писать, сколько тестов сделано за сутки. :(


около 10 тысяч вчера. смотрю всегда здесь https://www.pravda.com.ua/
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