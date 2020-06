Додано: Сер 03 чер, 2020 10:20

freeze написав: Puente написав: В деяких фірмах , які перейшли на віддалений режим вже говорять - можете орієнтуватися на таку роботу до Нового Року ... В деяких фірмах , які перейшли на віддалений режим вже говорять - можете орієнтуватися на таку роботу до Нового Року ...



В моей головной конторе - оффпредставительстве западной фирме в Украине, решили не заморачиваться и продлили удалёнку для всех сотрудников еще до 1 июля. В моей головной конторе - оффпредставительстве западной фирме в Украине, решили не заморачиваться и продлили удалёнку для всех сотрудников еще до 1 июля.



за время карантина сменил работу. обе чисто беловоротничковые, очень похожие. на старом месте - жесткая удаленка - нужно обоснование появления в офисе. на новом - не жесткая - кто хочет, выходит в офис по предварительному уведомлению. в офисе все - без масок. напрягает мягко говоря за время карантина сменил работу. обе чисто беловоротничковые, очень похожие. на старом месте - жесткая удаленка - нужно обоснование появления в офисе. на новом - не жесткая - кто хочет, выходит в офис по предварительному уведомлению. в офисе все - без масок. напрягает мягко говоря

