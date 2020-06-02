Черный юмор однако
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:58
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:00
Вот, например, для мамы
Якщо інфіковані, ми оцінюємо, що у вас є 0.582% шанс
вмираючого КОВІД-19.
Імовірність виживання 99.849%
Бабушки и дедушки уже давно поумирали. Это же Украина. Тут долго не живут.
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:06
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні зафіксовано 24823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 03 червня в Україні 24823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 735 летальних, 10440 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки. Загалом проведено 381 552 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1050 випадків;
Волинська область — 959 випадків;
Дніпропетровська область — 950 випадків;
Донецька область — 166 випадків;
Житомирська область — 780 випадків;
Закарпатська область — 1236 випадків;
Запорізька область — 463 випадки;
Івано-Франківська область — 1465 випадків;
Кіровоградська область — 523 випадки;
м. Київ — 3133 випадки;
Київська область — 1652 випадки;
Львівська область — 1830 випадків;
Луганська область — 49 випадків;
Миколаївська область — 295 випадків;
Одеська область — 913 випадків;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1873 випадки;
Сумська область — 174 випадки;
Тернопільська область — 1200 випадків;
Харківська область — 1131 випадок;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 469 випадків;
Чернівецька область — 3442 випадки;
Черкаська область — 416 випадків;
Чернігівська область — 203 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 03 червня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 61138 повідомлень про підозру на COVID-19.
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Почему-то перестали писать, сколько тестов сделано за сутки.
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:11
Мы говорим в среднем по человечеству, поэтому данное утверждение о 3-5 % на огромном статистическом уже пройденном материале является абсолютно верным. То что вы говорите, лишь подпукты по каким-то подгруппам, которые в целом дают общую среднюю.
Это всё равно, что говорить, что средняя зарплата в стране не верная.
Показатель средней зарплаты верный, но есть еще и другое множество показателей медианная зарплата, средняя зарплата в банковском секторе и тд и тп
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Синево можно сдать на антитела - 1230 грн стоит.
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:14
В моей головной конторе - оффпредставительстве западной фирме в Украине, решили не заморачиваться и продлили удалёнку для всех сотрудников еще до 1 июля.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:20
за время карантина сменил работу. обе чисто беловоротничковые, очень похожие. на старом месте - жесткая удаленка - нужно обоснование появления в офисе. на новом - не жесткая - кто хочет, выходит в офис по предварительному уведомлению. в офисе все - без масок. напрягает мягко говоря
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:22
около 10 тысяч вчера. смотрю всегда здесь
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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