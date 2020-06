Додано: Сер 03 чер, 2020 10:59

ЛАД написав: adeges написав: Coronavirus latest: Architect of Sweden’s no-lockdown policy admits it was a mistake



Не нашёл.

Есть такое:

Swedish expert admits country should have had tighter coronavirus controls.



Shift comes as Stockholm promises a commission to investigate approach to pandemic

да в общем не важно, где именно. важен факт - кается человек, стыдно ему. оказывается, особый бескарантинный шведский путь был ошибкой, по мнению его идейного вдохновителя да в общем не важно, где именно. важен факт - кается человек, стыдно ему. оказывается, особый бескарантинный шведский путь был ошибкой, по мнению его идейного вдохновителя

