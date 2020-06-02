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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1339134013411342>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:23

  juristkostya написав:https://www.repubblica.it/politica/2020/05/29/news/fase_2_confermato_3_giugno_anche_per_apertura_frontiere_nazionali_a_paesi_ue-257969502/

Италия с 15 июня начинает впускать граждан стран, НЕ входящих в ЕС.

Гуглоперевод ссылки:
Во время правительственного заседания, которое только что закончилось во Дворце Киджи, была подтверждена дата 3 июня для открытия национальных границ для европейских стран. Для стран, не входящих в ЕС, 15 июня остается подтвержденным на данный момент.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пару недель назад бурно обсуждали, насколько подорожает внутренний туризм в связи с закрытием заграницы.
Докладываю:
при прочих равных (место, даты, качество номера) Азовское море подорожало на 50% относительно 2018 года.

Если учесть процентов 20 инфляции за эти 2 года, подорожание заметное, но не ужас-ужас.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:48

  adeges написав:Coronavirus latest: Architect of Sweden’s no-lockdown policy admits it was a mistake

https://www.ft.com/content/a67b6326-723 ... 11d3f38a6c

Не нашёл.
Есть такое:
Swedish expert admits country should have had tighter coronavirus controls.

Shift comes as Stockholm promises a commission to investigate approach to pandemic

https://www.ft.com/stream/ba555261-c684-374b-ad1b-63533d0bb11c или так -
https://www.ft.com/content/dae6d006-9adc-46d5-9b4e-79a7841022e8
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:52

  Faceless написав:......
И модераторы капчу проходят. Пока везет, удается убедить, что я человек. :mrgreen:

Мне пока тоже удаётся. Но бывают напряги, особенно на телефоне.
Главное, зачем?
12 лет (или больше?) жили без неё, что изменилось?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:58

  Вкладчик1234 написав:
  Puente написав:А вірус "підняли на прапор" через можливості ( нехай вони тільки частково збуваються ) ...

Я понял о каких "можливостях" Вы говорите.

А я думаю, что корону подняли через "можливості" пилить бюджет, и ограничивать права граждан аналогично АТО, ССО,и т.д.

Эти моменты очень актуальны для Германии, Франции и пр. Европы и особенно для Китая?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:59

  ЛАД написав:
  adeges написав:Coronavirus latest: Architect of Sweden’s no-lockdown policy admits it was a mistake

https://www.ft.com/content/a67b6326-723 ... 11d3f38a6c

Не нашёл.
Есть такое:
Swedish expert admits country should have had tighter coronavirus controls.

Shift comes as Stockholm promises a commission to investigate approach to pandemic

https://www.ft.com/stream/ba555261-c684-374b-ad1b-63533d0bb11c или так -
https://www.ft.com/content/dae6d006-9adc-46d5-9b4e-79a7841022e8


да в общем не важно, где именно. важен факт - кается человек, стыдно ему. оказывается, особый бескарантинный шведский путь был ошибкой, по мнению его идейного вдохновителя
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:02

  safonovstanislav написав:.....
Бабушки и дедушки уже давно поумирали. Это же Украина. Тут долго не живут.

Старикан приводил недавно цифру - 3,5 млн. старше 65 лет (если правильно помню).
Мало?
"Тут долго не живут"?
Ну, если Вам 20, а маме 40 тогда конечно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:09

  juristkostya написав:Пару недель назад бурно обсуждали, насколько подорожает внутренний туризм в связи с закрытием заграницы.
Докладываю:
при прочих равных (место, даты, качество номера) Азовское море подорожало на 50% относительно 2018 года.

Если учесть процентов 20 инфляции за эти 2 года, подорожание заметное, но не ужас-ужас.

Что Вы называете "ужас-ужас"? :)
В 2 раза? 5 раз? 10 раз?
И на какой период Вы приводите цены? На июнь не очень показательно. На июль пока сложно говорить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коронавірус_інфо, [03.06.20 11:10]
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 3 червня:

▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 483 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 44 у дітей та 103 у медичних працівників.

▪️ Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 152 особи. Одужали за добу 362 особи, померли 8 осіб.

▪️ За останню добу проведено 16 085 тестувань, з них 9 880 методом ПЛР та 6 205 методом імуноферментного аналізу (ІФА).

▪️ За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (96), Рівненській області (50) та в місті Києві (62).

▪️ Співбесіди з кандидатами на посаду голови Національної служби здоров’я України, які МОЗ проводило 2 червня, були частково зірвані однією з народних депутаток. Тому частина співбесід перенесена на 3-4 квітня. По завершенні співбесід з усіма кандидатами МОЗ визначиться з кандидатурою на посаду голови НСЗУ і передасть свої пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів. Керівника служби буде призначено на час дії карантину, після завершення якого протягом двох місяців буде проведений повторний конкурс.

▪️ Постановою уряду щодо виділення коштів на боротьбу з COVID-19 передбачено близько 3 млрд грн, в тому числі на закупівлю засобів індивідуального захисту — 2,395 млрд грн. Ці суми визначалися за методикою ВООЗ. Було проведено моніторинг цін на ЗІЗ. Після відповідних відкритих торгів ДП “Медичні закупівлі” очікується, що певну суму буде зекономлено. Ці кошти будуть повернуті в бюджет і також можуть бути використані на закупку ЗІЗ. Закуплені державним коштом ЗІЗ будуть постачатися в лікарні першої хвилі, центрам екстреної медичної допомоги, лабораторним центрам, мобільним бригадам. Планується закупівля ЗІЗ у кількості, яка відповідає місячній потребі в них.

▪️ МОЗ планує пришвидшити будівництво амбулаторій у Волинській та Рівненській областях у рамках угоди зі Світовим банком. Угода підписана ще у 2015 році і передбачає виділення Україні $214,7 млн. На початок квітня 2020 року освоєно лише 58% цих коштів.

▪️ МОЗ завершує розробку проєкту реконструкції молекулярно-генетичної лабораторії Національного інституту раку. Після проведення відповідної експертизи розпочнеться його реалізація. МОЗ розраховує, що реконструкція молекулярно-генетичної лабораторії Національного інституту раку буде завершена до кінця цього року, максимум — у січні-лютому 2021 року.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:12

  varlo написав:Почему-то перестали писать, сколько тестов сделано за сутки. :(


КИЇВ. 3 червня. УНН. За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксована у Львівській, Рівненській областях та у Києві. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За попередню добу загалом здійснено 16 085 тестів, з них 9880 досліджень методом ПЛР, 6 205 ІФА-тестувань. Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (COVID-19 - ред.) зареєстрована у Львівській області – 96, Рівненській – 50 та у місті Києві – 62", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за останню добу на Львівщині - 96 позитивних ПЛР-тестів на COVID-19, загалом 1830 інфікованих коронавірусом. В області зафіксована 60-та смерть людини з коронавірусом.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1872847- ... v-covid-19
Puente
 
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