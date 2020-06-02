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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1339134013411342

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 228
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 228
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:14

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Puente написав:А вірус "підняли на прапор" через можливості ( нехай вони тільки частково збуваються ) ...

Я понял о каких "можливостях" Вы говорите.

А я думаю, что корону подняли через "можливості" пилить бюджет, и ограничивать права граждан аналогично АТО, ССО,и т.д.

Эти моменты очень актуальны для Германии, Франции и пр. Европы и особенно для Китая?

А там нет коррупции?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:16

  adeges написав:
  ЛАД написав:
  adeges написав:Coronavirus latest: Architect of Sweden’s no-lockdown policy admits it was a mistake

https://www.ft.com/content/a67b6326-723 ... 11d3f38a6c

Не нашёл.
Есть такое:
Swedish expert admits country should have had tighter coronavirus controls.

Shift comes as Stockholm promises a commission to investigate approach to pandemic

https://www.ft.com/stream/ba555261-c684-374b-ad1b-63533d0bb11c или так -
https://www.ft.com/content/dae6d006-9adc-46d5-9b4e-79a7841022e8


да в общем не важно, где именно. важен факт - кается человек, стыдно ему. оказывается, особый бескарантинный шведский путь был ошибкой, по мнению его идейного вдохновителя

Согласен, не очень важно. Но у меня и текст несколько другой.
А ошибкой, возможно, был не бескарантинный путь, а недостаточное внимание к домам престарелых. Насколько понимаю, шведская статистика объясняется именно высокой смертностью в домах престарелых. Там надо было, действительно, установить значительно более жёсткий режим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Faceless написав:......
И модераторы капчу проходят. Пока везет, удается убедить, что я человек. :mrgreen:

Мне пока тоже удаётся. Но бывают напряги, особенно на телефоне.
Главное, зачем?
12 лет (или больше?) жили без неё, что изменилось?


Поставьте на телефон Tapatalk, проблема исчезнет
Не знаю, почему поставили
Faceless
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