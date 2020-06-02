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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:14
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: Puente написав:
А вірус "підняли на прапор" через можливості ( нехай вони тільки частково збуваються ) ...
Я понял о каких "можливостях" Вы говорите.
А я думаю, что корону подняли через "можливості" пилить бюджет, и ограничивать права граждан аналогично АТО, ССО,и т.д.
Эти моменты очень актуальны для Германии, Франции и пр. Европы и особенно для Китая?
А там нет коррупции?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:16
adeges написав:
да в общем не важно, где именно. важен факт - кается человек, стыдно ему. оказывается, особый бескарантинный шведский путь был ошибкой, по мнению его идейного вдохновителя
Согласен, не очень важно. Но у меня и текст несколько другой.
А ошибкой, возможно, был не бескарантинный путь, а недостаточное внимание к домам престарелых. Насколько понимаю, шведская статистика объясняется именно высокой смертностью в домах престарелых. Там надо было, действительно, установить значительно более жёсткий режим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:26
ЛАД написав: Faceless написав:
......
И модераторы капчу проходят. Пока везет, удается убедить, что я человек.
Мне пока тоже удаётся. Но бывают напряги, особенно на телефоне.
Главное, зачем?
12 лет (или больше?) жили без неё, что изменилось?
Поставьте на телефон Tapatalk, проблема исчезнет
Не знаю, почему поставили
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