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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 11:14
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: Puente написав:
А вірус "підняли на прапор" через можливості ( нехай вони тільки частково збуваються ) ...
Я понял о каких "можливостях" Вы говорите.
А я думаю, что корону подняли через "можливості" пилить бюджет, и ограничивать права граждан аналогично АТО, ССО,и т.д.
Эти моменты очень актуальны для Германии, Франции и пр. Европы и особенно для Китая?
А там нет коррупции?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:16
adeges написав:
да в общем не важно, где именно. важен факт - кается человек, стыдно ему. оказывается, особый бескарантинный шведский путь был ошибкой, по мнению его идейного вдохновителя
Согласен, не очень важно. Но у меня и текст несколько другой.
А ошибкой, возможно, был не бескарантинный путь, а недостаточное внимание к домам престарелых. Насколько понимаю, шведская статистика объясняется именно высокой смертностью в домах престарелых. Там надо было, действительно, установить значительно более жёсткий режим.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:26
ЛАД написав: Faceless написав:
......
И модераторы капчу проходят. Пока везет, удается убедить, что я человек.
Мне пока тоже удаётся. Но бывают напряги, особенно на телефоне.
Главное, зачем?
12 лет (или больше?) жили без неё, что изменилось?
Поставьте на телефон Tapatalk, проблема исчезнет
Не знаю, почему поставили
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:26
Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Вкладчик1234 написав:
........
Я понял о каких "можливостях" Вы говорите.
А я думаю, что корону подняли через "можливості" пилить бюджет, и ограничивать права граждан аналогично АТО, ССО,и т.д.
Эти моменты очень актуальны для Германии, Франции и пр. Европы и особенно для Китая?
А там нет коррупции?
Коррупция есть везде. Была до короны и будет после. "Можливостей" хватает и без эпидемии.
Вы определитесь, что важнее - "пиление бюджета" или ограничение прав.
Я писал больше о втором.
А вообще, в каждой стране свои проблемы. Не вижу общеполитических оснований для паники с эпидемией "в мировом масштабе".
Если, конечно, не предполагать "мировое правительство". Или рептилоидов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:43
freeze написав: safonovstanislav написав: freeze написав:
Можно написать компромиссно.
Если у вас пропало обоняние, начался кашель и поднялась температура, то вы умрете с верояеостью 3-5 процентов.
Так будет корректно ?
Не верно. Такое утверждение не репрезентативное. Это то же самое, что написать, что с вероятностью 18% вы китаец, т.к. 18% населения планеты - жители Китая. По-этому нужно учитывать значащие факторы. Например, в Китае будет китайцев около 100%, в Украине около 0%.
Так и с коронавирусом. Для людей разного возраста, пола, с разными хроническими заболеваниями, вероятность смерти различается на много порядков. Нельзя сказать, что если заразился, умрёшь с вероятностью 3-5%, т.к. если тебе меньше 40 лет, вероятность умереть будет 0%, а если больше 80 лет, то 15%
Мы говорим в среднем по человечеству, поэтому данное утверждение о 3-5 % на огромном статистическом уже пройденном материале является абсолютно верным. То что вы говорите, лишь подпукты по каким-то подгруппам, которые в целом дают общую среднюю.
Это всё равно, что говорить, что средняя зарплата в стране не верная.
Показатель средней зарплаты верный, но есть еще и другое множество показателей медианная зарплата, средняя зарплата в банковском секторе и тд и тп
Ваше утверждение, как и средняя зарплата в вашем примере, не показывает реальной ситуации, т. е. не несёт сколь либо значимой информации.
Если вероятность смерти детей 0%, а стариков 15%, нельзя просто взять и высчитать среднее этих значений. Такое применяется, только если нужно показать какой-то определённый, нужный кому-то, результат, что сейчас успешно и применяется по всему миру
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:51
ЛАД написав: juristkostya написав:
Пару недель назад бурно обсуждали, насколько подорожает внутренний туризм в связи с закрытием заграницы.
Докладываю:
при прочих равных (место, даты, качество номера) Азовское море подорожало на 50% относительно 2018 года.
Если учесть процентов 20 инфляции за эти 2 года, подорожание заметное, но не ужас-ужас.
Что Вы называете "ужас-ужас"?
В 2 раза? 5 раз? 10 раз?
И на какой период Вы приводите цены? На июнь не очень показательно. На июль пока сложно говорить.
Я говорю о самом востребованном сезоне - от дня конституции до 5 июня. Работающие люди всегда стараются присоединить неделю отпуска к праздникам.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 11:57
freeze написав:
Мы говорим в среднем по человечеству, поэтому данное утверждение о 3-5 % на огромном статистическом уже пройденном материале является абсолютно верным. То что вы говорите, лишь подпукты по каким-то подгруппам, которые в целом дают общую среднюю.
Арифметически верно, но практической пользы не несёт. Поскольку пациент всегда имеет ряд индивидуальных факторов.
Так смысл её рассчитывать и упоминать?
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:00
juristkostya написав: freeze написав:
Мы говорим в среднем по человечеству, поэтому данное утверждение о 3-5 % на огромном статистическом уже пройденном материале является абсолютно верным. То что вы говорите, лишь подпукты по каким-то подгруппам, которые в целом дают общую среднюю.
Арифметически верно, но практической пользы не несёт. Поскольку пациент всегда имеет ряд индивидуальных факторов.
Так смысл её рассчитывать и упоминать?
Для успоения пожилых людей.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:50
freeze написав:
Для успоения пожилых людей.
Пожилые люди и так знают, что умрут, не сегодня, так завтра. А те, кто хочет жить, будут пытаться избегать контактов, например, гулять по лесу, а не по рынку. И даже, если не повезёт, и подхватят это заразу, шанс выжить всё равно достаточно высокий
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