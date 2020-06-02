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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1341134213431344>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 229
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:08

C вами. Прошелся по Подолу. Понаблюдал. Пригляделся к вам. :roll:
Люди, как люди. Любите деньги. Но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны ну, что ж обыкновенные люди в общем, напоминаете прежних. Коронавирус только испортил вас. :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:10

  juristkostya написав:
  freeze написав:
Мы говорим в среднем по человечеству, поэтому данное утверждение о 3-5 % на огромном статистическом уже пройденном материале является абсолютно верным. То что вы говорите, лишь подпукты по каким-то подгруппам, которые в целом дают общую среднюю.

Арифметически верно, но практической пользы не несёт. Поскольку пациент всегда имеет ряд индивидуальных факторов.

Так смысл её рассчитывать и упоминать?

Средняя зарплата тоже бесполезный показатель?
Или среднее значение любой другой величины?
Да, среднее значение не полная и не исчерпывающая характеристика, но уж не бесполезная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Насчёт самого востребованного сезона утверждение не особо убедительное. Возможно и так, а возможно и нет.
есть простой факт: именно с дня конституции у них начинаются расценки "высокого сезона". И это не может быть вызвано ничем, кроме явного всплеска спроса относительно более ранних дат.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:31

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:
Мы говорим в среднем по человечеству, поэтому данное утверждение о 3-5 % на огромном статистическом уже пройденном материале является абсолютно верным. То что вы говорите, лишь подпукты по каким-то подгруппам, которые в целом дают общую среднюю.

Арифметически верно, но практической пользы не несёт. Поскольку пациент всегда имеет ряд индивидуальных факторов.

Так смысл её рассчитывать и упоминать?

Средняя зарплата тоже бесполезный показатель?
Или среднее значение любой другой величины?
Да, среднее значение не полная и не исчерпывающая характеристика, но уж не бесполезная.

среднее значение далеко не всегда имеет практическую пользу.
Допустим, в автомобилях начала 20 века не было регулировок сиденья, делали под "среднего" водителя. И кое-как водитель мог влезть и рулить. И это было очень неудобно, хотя диапазон роста взрослого мужчины, грубо говоря 160-190 см - разброс всего 20%.
А когда разброс в сотни раз....Вот какой практический смысл?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:46

  juristkostya написав:.........
среднее значение далеко не всегда имеет практическую пользу.
Допустим, в автомобилях начала 20 века не было регулировок сиденья, делали под "среднего" водителя. И кое-как водитель мог влезть и рулить. И это было очень неудобно, хотя диапазон роста взрослого мужчины, грубо говоря 160-190 см - разброс всего 20%.
А когда разброс в сотни раз....Вот какой практический смысл?

Разброс по зарплатам и есть в сотни раз.
Показатель средней зарплаты не имеет практического смысла?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:53

  ЛАД написав:Показатель средней зарплаты не имеет практического смысла?


точно такой же, как средняя цена на колбасы и колбасные изделия.
только для статистики и отчётности, но НИ О ЧЁМ.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Практически, в стране нет показателей, привязанных к средней зарплате.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 13:58

К вопросу о возрасте:
Более 85% новых случаев заражения COVID-19 в Москве выявлено у горожан младше 65 лет.

Как сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба, среди новых инфицированных 6,7% — дети, 46% — горожане в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% — москвичи в возрасте от 46 до 65 лет. Также за сутки коронавирусом заболели пенсионеры старше 66 лет (9,5%) и старше 80 лет (4,9%).

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/06/03/1846942.html
Попадались цифры по Украине - почти равномерное распределение от 40 до 65 лет. К сожалению, не сохранил, а искать лень.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:00

  juristkostya написав:Практически, в стране нет показателей, привязанных к средней зарплате.

Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:10

Куда интереснее конкретные даты, которые называются в плане. Он принимается на срок с июня 2020 года по декабрь 2021-го. При этом из текста следует, что полное снятие коронавирусных ограничений для российской экономики возможно лишь к июлю 2021 года.

Другими словами, все прогнозы в духе «вирус с нами надолго» теперь оформлены документально. Так что на ближайший год надо строить планы все еще «по-кризисному». Как минимум, не бросаться в финансовые авантюры и не брать, например, кредит, чтобы съездить в отпуск к морю, когда туда начнут пускать.

Конечно, все это не касается тех, кто сейчас устроил бум на рынке элитной недвижимости — ходят слухи, что массово скупаются особняки за десятки миллионов рублей. Вот так же сто с лишним лет назад царские чиновники и близкие к казне промышленники сказочно богатели на военных поставках. Борьба с вирусом, выходит, не менее прибыльное дело, чем мировая война.

https://m.rosbalt.ru/column/2020/06/02/1846847.html
(Речь о плане правительства, представленном Мишустиным президенту РФ).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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