Куда интереснее конкретные даты, которые называются в плане. Он принимается на срок с июня 2020 года по декабрь 2021-го. При этом из текста следует, что полное снятие коронавирусных ограничений для российской экономики возможно лишь к июлю 2021 года.



Другими словами, все прогнозы в духе «вирус с нами надолго» теперь оформлены документально. Так что на ближайший год надо строить планы все еще «по-кризисному». Как минимум, не бросаться в финансовые авантюры и не брать, например, кредит, чтобы съездить в отпуск к морю, когда туда начнут пускать.



Конечно, все это не касается тех, кто сейчас устроил бум на рынке элитной недвижимости — ходят слухи, что массово скупаются особняки за десятки миллионов рублей. Вот так же сто с лишним лет назад царские чиновники и близкие к казне промышленники сказочно богатели на военных поставках. Борьба с вирусом, выходит, не менее прибыльное дело, чем мировая война.