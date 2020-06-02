C вами. Прошелся по Подолу. Понаблюдал. Пригляделся к вам. Люди, как люди. Любите деньги. Но ведь это всегда было. Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны ну, что ж обыкновенные люди в общем, напоминаете прежних. Коронавирус только испортил вас.
freeze написав: Мы говорим в среднем по человечеству, поэтому данное утверждение о 3-5 % на огромном статистическом уже пройденном материале является абсолютно верным. То что вы говорите, лишь подпукты по каким-то подгруппам, которые в целом дают общую среднюю.
Арифметически верно, но практической пользы не несёт. Поскольку пациент всегда имеет ряд индивидуальных факторов.
Так смысл её рассчитывать и упоминать?
Средняя зарплата тоже бесполезный показатель? Или среднее значение любой другой величины? Да, среднее значение не полная и не исчерпывающая характеристика, но уж не бесполезная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав: Мы говорим в среднем по человечеству, поэтому данное утверждение о 3-5 % на огромном статистическом уже пройденном материале является абсолютно верным. То что вы говорите, лишь подпукты по каким-то подгруппам, которые в целом дают общую среднюю.
Арифметически верно, но практической пользы не несёт. Поскольку пациент всегда имеет ряд индивидуальных факторов.
Так смысл её рассчитывать и упоминать?
Средняя зарплата тоже бесполезный показатель? Или среднее значение любой другой величины? Да, среднее значение не полная и не исчерпывающая характеристика, но уж не бесполезная.
среднее значение далеко не всегда имеет практическую пользу. Допустим, в автомобилях начала 20 века не было регулировок сиденья, делали под "среднего" водителя. И кое-как водитель мог влезть и рулить. И это было очень неудобно, хотя диапазон роста взрослого мужчины, грубо говоря 160-190 см - разброс всего 20%. А когда разброс в сотни раз....Вот какой практический смысл?
juristkostya написав:......... среднее значение далеко не всегда имеет практическую пользу. Допустим, в автомобилях начала 20 века не было регулировок сиденья, делали под "среднего" водителя. И кое-как водитель мог влезть и рулить. И это было очень неудобно, хотя диапазон роста взрослого мужчины, грубо говоря 160-190 см - разброс всего 20%. А когда разброс в сотни раз....Вот какой практический смысл?
Разброс по зарплатам и есть в сотни раз. Показатель средней зарплаты не имеет практического смысла?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Более 85% новых случаев заражения COVID-19 в Москве выявлено у горожан младше 65 лет.
Как сообщили в пресс-службе столичного оперативного штаба, среди новых инфицированных 6,7% — дети, 46% — горожане в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% — москвичи в возрасте от 46 до 65 лет. Также за сутки коронавирусом заболели пенсионеры старше 66 лет (9,5%) и старше 80 лет (4,9%).
Куда интереснее конкретные даты, которые называются в плане. Он принимается на срок с июня 2020 года по декабрь 2021-го. При этом из текста следует, что полное снятие коронавирусных ограничений для российской экономики возможно лишь к июлю 2021 года.
Другими словами, все прогнозы в духе «вирус с нами надолго» теперь оформлены документально. Так что на ближайший год надо строить планы все еще «по-кризисному». Как минимум, не бросаться в финансовые авантюры и не брать, например, кредит, чтобы съездить в отпуск к морю, когда туда начнут пускать.
Конечно, все это не касается тех, кто сейчас устроил бум на рынке элитной недвижимости — ходят слухи, что массово скупаются особняки за десятки миллионов рублей. Вот так же сто с лишним лет назад царские чиновники и близкие к казне промышленники сказочно богатели на военных поставках. Борьба с вирусом, выходит, не менее прибыльное дело, чем мировая война.