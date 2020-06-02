Неверно.
Пособие по безработице идёт от средней з.п. по предыдущему месту работы. И эти деньги люди реально получают.
Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Неверно.
Пособие по безработице идёт от средней з.п. по предыдущему месту работы. И эти деньги люди реально получают.
Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 03 чер, 2020 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:31
оно ограничено этой величиной. т.е. в соцфонды отчисление идет с 60 тысяч, а пособие ты получаешь 10. социальная справедливость по украински. реально. так что для государства в этой конкретной средней есть большая польза
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:04
Если кто-то "переболел" без симптомов, значит он не болел, а просто был переносчиком.
Но если вы объясните что же это за "манипуляция" если аналогичый подсчет без учета бессимптомных и скрытых происходит и с гриппом и с другими заболеваниями, то я не буду думать, что на вас с детства опыты делали с заражением всеми видами несмертельных патогенов, которые при этом дают осложнения на голову...
... хотя нет... не перестану.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Максим Степанов: З 5 червня в Україні відкриються ресторани і буде нове пом’якшення карантину
Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо пом’якшення частини обмежувальних заходів з 5 червня. Про це міністр охорони здоров’я країни Максим Степанов заявив на засіданні уряду.
Зокрема, зміни до карантину передбачають:
дозвіл закладам громадського харчування на прийом/обслуговування відвідувачів у приміщеннях;
проведення релігійних заходів просто неба за умови дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 кв. м;
дозвіл особам старше 60 років не дотримуватись умов самоізоляції;
обмеження діяльності закладів оздоровлення та відпочинку дітей;
дозвіл на проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному режимі).
Крім того, як зазначено в тексті Постанови, з 5 червня передбачається дозвіл на прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажирські перевезення.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:42
Любой показатель можно разобрать дальше, копируя вашу логику точно также можно сказать, что средний показатель смертности от коронавируса в диапазоне 30-40 лет в 0,5 % не имеет практического смысла. Посколько касается относительно здоровых людей этого возраста, а не диабетчиков.
И даже если эти два показателя рассматривать по отдельности, то тоже мало практического смысла, потому что не учитывает начальную дозу коронавируса, видим, что молодые здоровые врачи тоже умирают с совсем другой частотой.
Обычная банальная казуистика, чтобы натянуть сову на глобус, подогнать цифры под своё мнение.
95 % выздоровело в Германии, 5 % умерло. А там может это кому-то нравится, кому-то не нравится. Факты вещь упрямая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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