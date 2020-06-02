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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1341134213431344 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 229 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 229 Додано: Сер 03 чер, 2020 14:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате

Неверно.

Пособие по безработице идёт от средней з.п. по предыдущему месту работы. И эти деньги люди реально получают.

Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры. Неверно.Пособие по безработице идёт от средней з.п. по предыдущему месту работы. И эти деньги люди реально получают.Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры. Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 03 чер, 2020 14:33, всього редагувалось 1 раз. juristkostya Повідомлень: 3014 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 875 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 14:31 juristkostya написав: ЛАД написав: Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате

Неверно.

Пособие по безработице идёт от средней з.п. по области. И эти деньги люди реально получают.

Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры. Неверно.Пособие по безработице идёт от средней з.п. по области. И эти деньги люди реально получают.Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры.



оно ограничено этой величиной. т.е. в соцфонды отчисление идет с 60 тысяч, а пособие ты получаешь 10. социальная справедливость по украински. реально. так что для государства в этой конкретной средней есть большая польза оно ограничено этой величиной. т.е. в соцфонды отчисление идет с 60 тысяч, а пособие ты получаешь 10. социальная справедливость по украински. реально. так что для государства в этой конкретной средней есть большая польза It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3085 З нами з: 14.03.06 Подякував: 187 раз. Подякували: 387 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 15:04 Тракторист написав: а где в этой статистике число тех кто переболел без симптомов и в лёгкой форме и к врачам не обрашался?

но кому-то выгодно манипулировать цифрамии и нагнетать страх среди населения, что кстати приводит тоже к росту количества смертей, так в стрессовой ситуации защитные функции организма снижаються... а где в этой статистике число тех кто переболел без симптомов и в лёгкой форме и к врачам не обрашался?но кому-то выгодно манипулировать цифрамии и нагнетать страх среди населения, что кстати приводит тоже к росту количества смертей, так в стрессовой ситуации защитные функции организма снижаються...

Если кто-то "переболел" без симптомов, значит он не болел, а просто был переносчиком.

Но если вы объясните что же это за "манипуляция" если аналогичый подсчет без учета бессимптомных и скрытых происходит и с гриппом и с другими заболеваниями, то я не буду думать, что на вас с детства опыты делали с заражением всеми видами несмертельных патогенов, которые при этом дают осложнения на голову...

Тракторист написав: может быть назовёте номер стандарта, кем и когда он был утверждён?

lapay написав: Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань.

Ці стандарти встановлюють не держави, а самі журналісти. Міжнародні стандарти були прийняті, на Всесвітньому конгресі Міжнародної федерації журналістів в Бордо в 1954 році, доповнення в Хелсінгьорі в 1986 році. Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань.Ці стандарти встановлюють не держави, а самі журналісти. Міжнародні стандарти були прийняті, на Всесвітньому конгресі Міжнародної федерації журналістів в Бордо в 1954 році, доповнення в Хелсінгьорі в 1986 році.

то что вы выдаёте за стандарты являються всего лишь декларацией по типу "морального кодекса строителя коммунизма" и никто никогда на практике эту деклорацию в полном объеме не соблюдал...

можете привести конкретные примеры когда и какие пункты декларации были нарушены журналистом Шариём и для сопоставления привести список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики? может быть назовёте номер стандарта, кем и когда он был утверждён?то что вы выдаёте за стандарты являються всего лишь декларацией по типу "морального кодекса строителя коммунизма" и никто никогда на практике эту деклорацию в полном объеме не соблюдал...можете привести конкретные примеры когда и какие пункты декларации были нарушены журналистом Шариём и для сопоставления привести список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики?

... хотя нет... не перестану. Если кто-то "переболел" без симптомов, значит он не болел, а просто был переносчиком.Но если вы объясните что же это за "манипуляция" если аналогичый подсчет без учета бессимптомных и скрытых происходит и с гриппом и с другими заболеваниями, то я не буду думать, что на вас с детства опыты делали с заражением всеми видами несмертельных патогенов, которые при этом дают осложнения на голову...... хотя нет... не перестану. https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард Slx Повідомлень: 638 З нами з: 23.07.18 Подякував: 191 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 15:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире Максим Степанов: З 5 червня в Україні відкриються ресторани і буде нове пом’якшення карантину



Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо пом’якшення частини обмежувальних заходів з 5 червня. Про це міністр охорони здоров’я країни Максим Степанов заявив на засіданні уряду.



Зокрема, зміни до карантину передбачають:



дозвіл закладам громадського харчування на прийом/обслуговування відвідувачів у приміщеннях;



проведення релігійних заходів просто неба за умови дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 кв. м;



дозвіл особам старше 60 років не дотримуватись умов самоізоляції;



обмеження діяльності закладів оздоровлення та відпочинку дітей;



дозвіл на проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному режимі).



Крім того, як зазначено в тексті Постанови, з 5 червня передбачається дозвіл на прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажирські перевезення.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6232 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2020 15:42 juristkostya написав: среднее значение далеко не всегда имеет практическую пользу.

Допустим, в автомобилях начала 20 века не было регулировок сиденья, делали под "среднего" водителя. И кое-как водитель мог влезть и рулить. И это было очень неудобно, хотя диапазон роста взрослого мужчины, грубо говоря 160-190 см - разброс всего 20%.

А когда разброс в сотни раз....Вот какой практический смысл? среднее значение далеко не всегда имеет практическую пользу.Допустим, в автомобилях начала 20 века не было регулировок сиденья, делали под "среднего" водителя. И кое-как водитель мог влезть и рулить. И это было очень неудобно, хотя диапазон роста взрослого мужчины, грубо говоря 160-190 см - разброс всего 20%.А когда разброс в сотни раз....Вот какой практический смысл?



Любой показатель можно разобрать дальше, копируя вашу логику точно также можно сказать, что средний показатель смертности от коронавируса в диапазоне 30-40 лет в 0,5 % не имеет практического смысла. Посколько касается относительно здоровых людей этого возраста, а не диабетчиков.

И даже если эти два показателя рассматривать по отдельности, то тоже мало практического смысла, потому что не учитывает начальную дозу коронавируса, видим, что молодые здоровые врачи тоже умирают с совсем другой частотой.

Обычная банальная казуистика, чтобы натянуть сову на глобус, подогнать цифры под своё мнение.

95 % выздоровело в Германии, 5 % умерло. А там может это кому-то нравится, кому-то не нравится. Факты вещь упрямая. Любой показатель можно разобрать дальше, копируя вашу логику точно также можно сказать, что средний показатель смертности от коронавируса в диапазоне 30-40 лет в 0,5 % не имеет практического смысла. Посколько касается относительно здоровых людей этого возраста, а не диабетчиков.И даже если эти два показателя рассматривать по отдельности, то тоже мало практического смысла, потому что не учитывает начальную дозу коронавируса, видим, что молодые здоровые врачи тоже умирают с совсем другой частотой.Обычная банальная казуистика, чтобы натянуть сову на глобус, подогнать цифры под своё мнение.95 % выздоровело в Германии, 5 % умерло. А там может это кому-то нравится, кому-то не нравится. Факты вещь упрямая. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17065 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4210 раз. Подякували: 6750 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1341134213431344 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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