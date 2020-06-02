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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1341134213431344

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 229
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате

Неверно.
Пособие по безработице идёт от средней з.п. по предыдущему месту работы. И эти деньги люди реально получают.
Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 03 чер, 2020 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:31

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате

Неверно.
Пособие по безработице идёт от средней з.п. по области. И эти деньги люди реально получают.
Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры.


оно ограничено этой величиной. т.е. в соцфонды отчисление идет с 60 тысяч, а пособие ты получаешь 10. социальная справедливость по украински. реально. так что для государства в этой конкретной средней есть большая польза
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:04

  Тракторист написав:а где в этой статистике число тех кто переболел без симптомов и в лёгкой форме и к врачам не обрашался?
но кому-то выгодно манипулировать цифрамии и нагнетать страх среди населения, что кстати приводит тоже к росту количества смертей, так в стрессовой ситуации защитные функции организма снижаються...

Если кто-то "переболел" без симптомов, значит он не болел, а просто был переносчиком.
Но если вы объясните что же это за "манипуляция" если аналогичый подсчет без учета бессимптомных и скрытых происходит и с гриппом и с другими заболеваниями, то я не буду думать, что на вас с детства опыты делали с заражением всеми видами несмертельных патогенов, которые при этом дают осложнения на голову...
  Тракторист написав:может быть назовёте номер стандарта, кем и когда он был утверждён? ;)
  lapay написав:Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань.
Ці стандарти встановлюють не держави, а самі журналісти. Міжнародні стандарти були прийняті, на Всесвітньому конгресі Міжнародної федерації журналістів в Бордо в 1954 році, доповнення в Хелсінгьорі в 1986 році.

то что вы выдаёте за стандарты являються всего лишь декларацией по типу "морального кодекса строителя коммунизма" и никто никогда на практике эту деклорацию в полном объеме не соблюдал...
можете привести конкретные примеры когда и какие пункты декларации были нарушены журналистом Шариём и для сопоставления привести список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики?

... хотя нет... не перестану.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Максим Степанов: З 5 червня в Україні відкриються ресторани і буде нове пом’якшення карантину

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо пом’якшення частини обмежувальних заходів з 5 червня. Про це міністр охорони здоров’я країни Максим Степанов заявив на засіданні уряду.

Зокрема, зміни до карантину передбачають:

дозвіл закладам громадського харчування на прийом/обслуговування відвідувачів у приміщеннях;

проведення релігійних заходів просто неба за умови дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 кв. м;

дозвіл особам старше 60 років не дотримуватись умов самоізоляції;

обмеження діяльності закладів оздоровлення та відпочинку дітей;

дозвіл на проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному режимі).

Крім того, як зазначено в тексті Постанови, з 5 червня передбачається дозвіл на прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажирські перевезення.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:42

  juristkostya написав:среднее значение далеко не всегда имеет практическую пользу.
Допустим, в автомобилях начала 20 века не было регулировок сиденья, делали под "среднего" водителя. И кое-как водитель мог влезть и рулить. И это было очень неудобно, хотя диапазон роста взрослого мужчины, грубо говоря 160-190 см - разброс всего 20%.
А когда разброс в сотни раз....Вот какой практический смысл?


Любой показатель можно разобрать дальше, копируя вашу логику точно также можно сказать, что средний показатель смертности от коронавируса в диапазоне 30-40 лет в 0,5 % не имеет практического смысла. Посколько касается относительно здоровых людей этого возраста, а не диабетчиков.
И даже если эти два показателя рассматривать по отдельности, то тоже мало практического смысла, потому что не учитывает начальную дозу коронавируса, видим, что молодые здоровые врачи тоже умирают с совсем другой частотой.
Обычная банальная казуистика, чтобы натянуть сову на глобус, подогнать цифры под своё мнение.
95 % выздоровело в Германии, 5 % умерло. А там может это кому-то нравится, кому-то не нравится. Факты вещь упрямая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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