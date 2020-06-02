RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1342134313441345>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 229
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате

Неверно.
Пособие по безработице идёт от средней з.п. по предыдущему месту работы. И эти деньги люди реально получают.
Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 03 чер, 2020 14:33, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya
 
Повідомлень: 3018
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 14:31

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате

Неверно.
Пособие по безработице идёт от средней з.п. по области. И эти деньги люди реально получают.
Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры.


оно ограничено этой величиной. т.е. в соцфонды отчисление идет с 60 тысяч, а пособие ты получаешь 10. социальная справедливость по украински. реально. так что для государства в этой конкретной средней есть большая польза
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3086
З нами з: 14.03.06
Подякував: 187 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:04

  Тракторист написав:а где в этой статистике число тех кто переболел без симптомов и в лёгкой форме и к врачам не обрашался?
но кому-то выгодно манипулировать цифрамии и нагнетать страх среди населения, что кстати приводит тоже к росту количества смертей, так в стрессовой ситуации защитные функции организма снижаються...

Если кто-то "переболел" без симптомов, значит он не болел, а просто был переносчиком.
Но если вы объясните что же это за "манипуляция" если аналогичый подсчет без учета бессимптомных и скрытых происходит и с гриппом и с другими заболеваниями, то я не буду думать, что на вас с детства опыты делали с заражением всеми видами несмертельных патогенов, которые при этом дают осложнения на голову...
  Тракторист написав:может быть назовёте номер стандарта, кем и когда он был утверждён? ;)
  lapay написав:Є стандарти журналістики і журналістських розслідувань.
Ці стандарти встановлюють не держави, а самі журналісти. Міжнародні стандарти були прийняті, на Всесвітньому конгресі Міжнародної федерації журналістів в Бордо в 1954 році, доповнення в Хелсінгьорі в 1986 році.

то что вы выдаёте за стандарты являються всего лишь декларацией по типу "морального кодекса строителя коммунизма" и никто никогда на практике эту деклорацию в полном объеме не соблюдал...
можете привести конкретные примеры когда и какие пункты декларации были нарушены журналистом Шариём и для сопоставления привести список украинских журнолистов, которые никогда не нарушали "стандарты" журналистики?

... хотя нет... не перестану.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 638
З нами з: 23.07.18
Подякував: 191 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Максим Степанов: З 5 червня в Україні відкриються ресторани і буде нове пом’якшення карантину

Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо пом’якшення частини обмежувальних заходів з 5 червня. Про це міністр охорони здоров’я країни Максим Степанов заявив на засіданні уряду.

Зокрема, зміни до карантину передбачають:

дозвіл закладам громадського харчування на прийом/обслуговування відвідувачів у приміщеннях;

проведення релігійних заходів просто неба за умови дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 кв. м;

дозвіл особам старше 60 років не дотримуватись умов самоізоляції;

обмеження діяльності закладів оздоровлення та відпочинку дітей;

дозвіл на проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному режимі).

Крім того, як зазначено в тексті Постанови, з 5 червня передбачається дозвіл на прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажирські перевезення.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6232
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:42

  juristkostya написав:среднее значение далеко не всегда имеет практическую пользу.
Допустим, в автомобилях начала 20 века не было регулировок сиденья, делали под "среднего" водителя. И кое-как водитель мог влезть и рулить. И это было очень неудобно, хотя диапазон роста взрослого мужчины, грубо говоря 160-190 см - разброс всего 20%.
А когда разброс в сотни раз....Вот какой практический смысл?


Любой показатель можно разобрать дальше, копируя вашу логику точно также можно сказать, что средний показатель смертности от коронавируса в диапазоне 30-40 лет в 0,5 % не имеет практического смысла. Посколько касается относительно здоровых людей этого возраста, а не диабетчиков.
И даже если эти два показателя рассматривать по отдельности, то тоже мало практического смысла, потому что не учитывает начальную дозу коронавируса, видим, что молодые здоровые врачи тоже умирают с совсем другой частотой.
Обычная банальная казуистика, чтобы натянуть сову на глобус, подогнать цифры под своё мнение.
95 % выздоровело в Германии, 5 % умерло. А там может это кому-то нравится, кому-то не нравится. Факты вещь упрямая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17071
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4210 раз.
Подякували: 6750 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:01

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:Практически, в стране нет показателей, привязанных к средней зарплате.

Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате. :)

Формально, пенсия привязана
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27182
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 6477 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Любой показатель можно разобрать дальше, копируя вашу логику точно также можно сказать, что средний показатель смертности от коронавируса в диапазоне 30-40 лет в 0,5 % не имеет практического смысла. Посколько касается относительно здоровых людей этого возраста, а не диабетчиков.
И даже если эти два показателя рассматривать по отдельности, то тоже мало практического смысла, потому что не учитывает начальную дозу коронавируса, видим, что молодые здоровые врачи тоже умирают с совсем другой частотой.
Обычная банальная казуистика, чтобы натянуть сову на глобус, подогнать цифры под своё мнение.

вы не правы.
Выяснив процент заболеваемости отдельно в 3 основных группах населения (среди детей, работоспособных взрослых и пенсионеров), мы уже получаем реальный полезный для государства результат - можем планировать количество койкомест в детских инфекционных стационарах, взрослых стационарах и стационарах при домах престарелых. Поскольку эти группы населения у нас лечатся отдельно.

То есть, статистика имеет смысл, если она позволяет принимать управленческие решения. Средняя заболеваемость/смертность по населению "вообще" ни к какому решению нас не приближает.
juristkostya
 
Повідомлень: 3018
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:19

  juristkostya написав:То есть, статистика имеет смысл, если она позволяет принимать управленческие решения. Средняя заболеваемость/смертность по населению "вообще" ни к какому решению нас не приближает.


Казуистика.
Средняя смертность от Эболы в 70 %, средняя смертность от грипа 0,5 % )))
Всё это никак не помогает принять решение ?
Средняя зарплата в Люксембурге 4000 евро, средняя зарплата в Албании 300 евро. Никак не помогает никому и ничему ничего понять)))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17071
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4210 раз.
Подякували: 6750 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:39

  freeze написав:
  juristkostya написав:То есть, статистика имеет смысл, если она позволяет принимать управленческие решения. Средняя заболеваемость/смертность по населению "вообще" ни к какому решению нас не приближает.


Казуистика.
Средняя смертность от Эболы в 70 %, средняя смертность от грипа 0,5 % )))
Всё это никак не помогает принять решение ?
Средняя зарплата в Люксембурге 4000 евро, средняя зарплата в Албании 300 евро. Никак не помогает никому и ничему ничего понять)))

ещё раз:
В Украине, условно, 5 млн детей. Выяснив процент заболеваемости в этой категории населения, мы можем планировать заполняемость детских инфекционных стационаров.
Это очень даже полезное знание, поскольку бюджетных денег вечно не хватает, и надо направлять их туда, где проблема максимальная. Например, мы выясняем, что заболеваемость среди детей настолько мала, что имеющихся стационаров достаточно, расширения не требуется - ии направим эти деньги на расширение взрослых стационаров.

А выяснив процент заболеваемости по населению "вообще" мы ни один прикладной вопрос решить не можем.
juristkostya
 
Повідомлень: 3018
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 16:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:ещё раз:

А выяснив процент заболеваемости по населению "вообще" мы ни один прикладной вопрос решить не можем.


Еще раз
Средний показатель летальности показывает сколько заболевших умрет от некоей болезни.
Крапка.
Что он там имеет или не имеет, какие нюансы, это вопрос десятый.
От этого факт не перестает быть фактом.
Уже от одного показателя летальности грамотный специалист может понять степень опасности в целом для общества.
Потом специалист может пытаться уточнить ситуацию другими показателями.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17071
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4210 раз.
Подякували: 6750 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 1342134313441345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6977 1567104
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 09:58
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.