Додано: Сер 03 чер, 2020 15:42

juristkostya написав: среднее значение далеко не всегда имеет практическую пользу.

Допустим, в автомобилях начала 20 века не было регулировок сиденья, делали под "среднего" водителя. И кое-как водитель мог влезть и рулить. И это было очень неудобно, хотя диапазон роста взрослого мужчины, грубо говоря 160-190 см - разброс всего 20%.

А когда разброс в сотни раз....Вот какой практический смысл? среднее значение далеко не всегда имеет практическую пользу.Допустим, в автомобилях начала 20 века не было регулировок сиденья, делали под "среднего" водителя. И кое-как водитель мог влезть и рулить. И это было очень неудобно, хотя диапазон роста взрослого мужчины, грубо говоря 160-190 см - разброс всего 20%.А когда разброс в сотни раз....Вот какой практический смысл?

Любой показатель можно разобрать дальше, копируя вашу логику точно также можно сказать, что средний показатель смертности от коронавируса в диапазоне 30-40 лет в 0,5 % не имеет практического смысла. Посколько касается относительно здоровых людей этого возраста, а не диабетчиков.И даже если эти два показателя рассматривать по отдельности, то тоже мало практического смысла, потому что не учитывает начальную дозу коронавируса, видим, что молодые здоровые врачи тоже умирают с совсем другой частотой.Обычная банальная казуистика, чтобы натянуть сову на глобус, подогнать цифры под своё мнение.95 % выздоровело в Германии, 5 % умерло. А там может это кому-то нравится, кому-то не нравится. Факты вещь упрямая.