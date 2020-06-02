Неверно.
Пособие по безработице идёт от средней з.п. по предыдущему месту работы. И эти деньги люди реально получают.
Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 14:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Неверно.
Пособие по безработице идёт от средней з.п. по предыдущему месту работы. И эти деньги люди реально получают.
Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 03 чер, 2020 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 03 чер, 2020 14:31
оно ограничено этой величиной. т.е. в соцфонды отчисление идет с 60 тысяч, а пособие ты получаешь 10. социальная справедливость по украински. реально. так что для государства в этой конкретной средней есть большая польза
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:04
Если кто-то "переболел" без симптомов, значит он не болел, а просто был переносчиком.
Но если вы объясните что же это за "манипуляция" если аналогичый подсчет без учета бессимптомных и скрытых происходит и с гриппом и с другими заболеваниями, то я не буду думать, что на вас с детства опыты делали с заражением всеми видами несмертельных патогенов, которые при этом дают осложнения на голову...
... хотя нет... не перестану.
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Додано: Сер 03 чер, 2020 15:37
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Максим Степанов: З 5 червня в Україні відкриються ресторани і буде нове пом’якшення карантину
Кабінет міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я щодо пом’якшення частини обмежувальних заходів з 5 червня. Про це міністр охорони здоров’я країни Максим Степанов заявив на засіданні уряду.
Зокрема, зміни до карантину передбачають:
дозвіл закладам громадського харчування на прийом/обслуговування відвідувачів у приміщеннях;
проведення релігійних заходів просто неба за умови дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 кв. м;
дозвіл особам старше 60 років не дотримуватись умов самоізоляції;
обмеження діяльності закладів оздоровлення та відпочинку дітей;
дозвіл на проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному режимі).
Крім того, як зазначено в тексті Постанови, з 5 червня передбачається дозвіл на прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують внутрішні пасажирські перевезення.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 03 чер, 2020 15:42
Любой показатель можно разобрать дальше, копируя вашу логику точно также можно сказать, что средний показатель смертности от коронавируса в диапазоне 30-40 лет в 0,5 % не имеет практического смысла. Посколько касается относительно здоровых людей этого возраста, а не диабетчиков.
И даже если эти два показателя рассматривать по отдельности, то тоже мало практического смысла, потому что не учитывает начальную дозу коронавируса, видим, что молодые здоровые врачи тоже умирают с совсем другой частотой.
Обычная банальная казуистика, чтобы натянуть сову на глобус, подогнать цифры под своё мнение.
95 % выздоровело в Германии, 5 % умерло. А там может это кому-то нравится, кому-то не нравится. Факты вещь упрямая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:01
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
вы не правы.
Выяснив процент заболеваемости отдельно в 3 основных группах населения (среди детей, работоспособных взрослых и пенсионеров), мы уже получаем реальный полезный для государства результат - можем планировать количество койкомест в детских инфекционных стационарах, взрослых стационарах и стационарах при домах престарелых. Поскольку эти группы населения у нас лечатся отдельно.
То есть, статистика имеет смысл, если она позволяет принимать управленческие решения. Средняя заболеваемость/смертность по населению "вообще" ни к какому решению нас не приближает.
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:19
Казуистика.
Средняя смертность от Эболы в 70 %, средняя смертность от грипа 0,5 % )))
Всё это никак не помогает принять решение ?
Средняя зарплата в Люксембурге 4000 евро, средняя зарплата в Албании 300 евро. Никак не помогает никому и ничему ничего понять)))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:39
ещё раз:
В Украине, условно, 5 млн детей. Выяснив процент заболеваемости в этой категории населения, мы можем планировать заполняемость детских инфекционных стационаров.
Это очень даже полезное знание, поскольку бюджетных денег вечно не хватает, и надо направлять их туда, где проблема максимальная. Например, мы выясняем, что заболеваемость среди детей настолько мала, что имеющихся стационаров достаточно, расширения не требуется - ии направим эти деньги на расширение взрослых стационаров.
А выяснив процент заболеваемости по населению "вообще" мы ни один прикладной вопрос решить не можем.
Додано: Сер 03 чер, 2020 16:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Еще раз
Средний показатель летальности показывает сколько заболевших умрет от некоей болезни.
Крапка.
Что он там имеет или не имеет, какие нюансы, это вопрос десятый.
От этого факт не перестает быть фактом.
Уже от одного показателя летальности грамотный специалист может понять степень опасности в целом для общества.
Потом специалист может пытаться уточнить ситуацию другими показателями.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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