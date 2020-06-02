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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 229
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Средний показатель летальности показывает сколько заболевших умрет от некоей болезни.

и тут я как налогоплательщик интересуюсь: сколько денег и на какие именно мероприятия государство выделяет на основании этого ключевого показателя?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

послезавтра карантину скажут последнее суровое прости и полетим вверх стремительным домкратом
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  freeze написав:Средний показатель летальности показывает сколько заболевших умрет от некоей болезни.

и тут я как налогоплательщик интересуюсь: сколько денег и на какие именно мероприятия государство выделяет на основании этого ключевого показателя?


Это вопрос к вашему депутату от вашего округа.
Америка выделила несколько триллионов долларов, Туркмения ничего не выделила.
Выделяют не от показателей, а от наличия денег. Можно поставить десяток памятников в мраморе, можно эти же деньги пустить на повышение зарплаты врачам, можно какую то дорогу построить, какому государству что нравится, оно то и делает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:28

  freeze написав:Дело в том, что за последние несколько месяцев умерло 380 000 человек от коронавируса, гораздо больше, чем от вашего любимого туберкулеза и лихорадки Эбола вместе взятых.

это вы о всём мире, но в Украине от реальной эпидемии туберкулёза умирает больше чем от коронавируса, и эпидемии туберкулёза уже больше 10 лет, а государство при этом начинает закрывать тубдиспансеры...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:какому государству что нравится

То есть, сбор статистики в разрезе сотен показателей вообще не имеет смысла :-)
Спасибо, разобрались.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:33

Главный эпидемиолог Швеции признал ошибкой отказ от жесткого карантина

Он отметил, что с самого начала Швеции следовало бы принять более масштабные меры против распространения вируса. Сейчас, на основе имеющихся знаний о SARS-CoV-2 и COVID-19, по его словам было правильно следовать стратегии других стран во время пандемии.

https://lb.ua/world/2020/06/03/459053_g ... iznal.html
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